台鐵6/23調整票價 花東車站設專屬窗口幫辦台鐵會員

台鐵公司宣布，即日起在花蓮和台東各車站都可臨櫃辦會員。（台鐵公司提供）

2025/06/04 18:26

〔記者吳亮儀／台北報導〕本月23日起台鐵將調漲票價，全台僅花蓮和台東居民享有台鐵會員平日和假日有點數回饋優惠措施。台鐵公司今天（4日）宣布，即日起在花蓮和台東各個台鐵車站都有專屬窗口，有專人服務可臨櫃加入會員；民眾也能自己用台鐵APP或網路註冊辦好台鐵會員。

設籍在花蓮和台東的居民自本月23日起，只要加入台鐵會員，搭乘起訖任一站位於和平至大武間對號列車，即可享有假日（週五至週日、連假及前一天）點數3倍回饋；平日（週一至週四及補班日）點數5倍回饋，可折抵之後的票價，大約等於票價的95折。

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不過很多花東居民抱怨，除了回饋太少之外，老人也不懂怎麼加入台鐵會員。台鐵公司今天表示，加入台鐵會員方式一是「臨櫃加入會員」，即日起花蓮、台東各車站都設有專屬窗口，專人服務一站辦到好，只要出示有效身分證明，由站務人員協助即可輕鬆申請，老人和較不方便的旅客都能快速加入。

方式二是用APP或網路註冊，下載「台鐵 e訂通」APP，或上台鐵官網會員專區，填寫基本資料即可註冊，還能隨時查詢點數、預訂車票、掌握行程資訊。

至於累積的會員點數怎麼用？方式一是臨櫃購票折抵，購票時出示身分證字號，即可使用點數折抵票價。方式二是網路訂票折抵，網路訂票付款前點選「使用點數折抵」，系統自動計算票價並結帳。

台鐵公司也提醒，臨櫃加入的會員，也可後續綁定手機帳號，使用「台鐵e訂通」APP或網路加入會員，享受完整功能、查詢更即時。

台鐵公司宣布，即日起在花蓮和台東各車站都可臨櫃辦台鐵會員。圖為花蓮車站。（記者吳亮儀攝）

台鐵公司宣布，即日起在花蓮和台東各車站都可臨櫃辦台鐵會員。圖為花蓮車站。（記者吳亮儀攝）

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