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    山友注意！東滿步道滿月圓段 6/9~6/30封閉施工

    東滿步道部分木造階梯基礎及踏階腐朽損壞。（林業保育署新竹分署提供）

    東滿步道部分木造階梯基礎及踏階腐朽損壞。（林業保育署新竹分署提供）

    2025/06/04 18:19

    〔記者李容萍／桃園報導〕東滿步道是往來桃園市復興區東眼山與滿月圓兩處國家森林遊樂區之間的健行路徑，農業部林業及自然保育署新竹分署為維護東滿步道設施安全，預定於6月9日至30日進行東滿步道設施修繕工程，屆時將封閉往北插天山步道岔路口至滿月圓國家森林遊樂區登山口，欲前往東滿步道的山友需依循現場指示牌面由東眼山國家森林遊樂區登山口進出。

    新竹分署副分署長林如森表示，東滿步道係往來東眼山與滿月圓兩處國家森林遊樂區之間的健行路徑，自海拔870公尺的東眼山林道終點開始，越過北插天山與東眼山間海拔1130公尺的鞍部，再直下往海拔500尺的滿月圓瀑布區，總長約7.5公里，步道林相豐富，生態多樣，受許多山友喜愛。新竹分署針對步道除例行性巡查，另定期委託專業技師進行設施安全檢測，經巡查及檢測結果部分設施損傷劣化，有危及步道安全之虞，故辦理此次設施修繕工程。

    林如森說，因部分木造階梯腐朽須拆除復建，為確保山友通行安全，施工期間自北插天山步道岔路口至滿月圓國家森林遊樂區登山口（4.5至7.5公里）將全線封閉施工，僅開放東眼山國家森林遊樂區登山口入出，提醒欲前往東滿步道及北插天山步道的山友請遵循現場告示牌面引導於東眼山端登山口進出，施工造成不便請山友見諒。

    同時提醒山友汛期已至，梅雨季節山區雨勢大、環境多變，從事健行活動應充分了解山區活動潛在的風險並謹慎評估自身能力，最新步道開放（封閉）資訊，請參看台灣山林悠遊網官網。

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