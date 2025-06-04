高雄梓平社區守護樹神「保福榕公」 枝幹突斷裂

高雄梓官區梓平社區守護樹神「保福榕公」，今天上午突然大片枝幹斷裂落地，社區已通報公所和農業局協助處理。（記者蘇福男攝）

2025/06/04 18:43

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市梓官區梓平社區守護樹神「保福榕公」樹齡已有200多歲，是市府登記有案編號「020特定紀念樹」，今天上午突然大片枝幹斷裂落地，社區已通報公所和農業局協助處理。

梓平社區位於北梓官，相傳清康熙年間（1696）蔡姓先祖自廣東渡海來台，落腳梓官墾殖，當時先民為防風遮雨，常在田邊植樹種竹，保福榕公就是當年所栽植的其中一棵。

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大榕公因呵護得宜，雖飽經風霜摧殘，仍日益成長茁壯，原樹高11公尺、胸徑3公尺、胸圍5公尺、樹冠幅廣達200平方公尺，樹圍約10人張手環抱，主幹由氣根糾纏盤結而成，樹型壯碩、枝椏繁茂。

二戰期間，美軍戰機日夜狂轟猛炸，梓平居民驚慌失措，紛紛躲進榕樹下的防空壕，結果均能安然逃過攻擊，成為社區居民和路人休憩、乘涼的好所在。

200多年來，大榕公在梓平社區活動中心前面廣場屹立不搖，2004年梓平濟陽宮保生大帝指示，尊稱大榕公為「保福榕公」，建神祇供眾朝拜，「保福榕公」與濟陽宮「大道公」、濟福宮「土地公」相互輝映，三公共同守護梓平居民，是社區居民共同的生活記憶。

2016年保福榕公接連遭風災蹂躪摧殘，大片枝幹斷裂落地，居民原打算運至焚化爐焚燒，但社區土地公指示，斷裂枝幹非廢棄物，必須備妥金紙擇日虔誠焚化，社區信眾遵照神旨進行焚化祭儀。

濟福宮廟婆說，今天上午11點多突然傳來一陣巨響，她跑到廟埕察看，發現老榕枝幹斷裂落地，所幸未波及附近人車，社區已通報公所和農業局協助處理。

「保福榕公」原樹高11公尺、胸徑3公尺、胸圍5公尺、樹冠幅廣達200平方公尺，樹圍約10人張手環抱。（記者蘇福男攝）

樹齡200多年的「保福榕公」枝幹斷裂落地，所幸未波及附近人車。（記者蘇福男攝）

2016年保福榕公接連遭風災蹂躪摧殘，大片枝幹斷裂。（記者蘇福男攝）

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