避免人車爭道！基市暖暖國小增設避車彎 接送學生更安全

位於基隆市暖暖街的暖暖國小，由於校門口為雙向單線道，每天早上尖峰時段家長開車送孩童上學，造成車流壅塞，人車爭道險象環生。立委林沛祥4日會勘，做出增設避車彎決定。（立法委員林沛祥提供）

2025/06/04 19:03

〔記者俞肇福／基隆報導〕位於基隆市暖暖街的暖暖國小，由於暖暖街為雙向單線道，每到上下學時間，家長接送孩童造成交通壅塞；國民黨立法委員林沛祥今天（4日）下午辦理會勘，確定校園圍牆的人行道縮減，增設避車彎，力拚開學前完工，盼能紓解上下學的交通壅塞。

暖暖國小家長會長陳家福表示，校門外暖暖街路幅狹小，尤其上學尖峰時段早上7時25分到8時前，車流擁擠、人車爭道，不僅影響交通通行，更影響學生通學安全。

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他說，由於現有人行道內縮劃設避車彎，除了牽涉基隆市政府外，還有台灣電力公司電線桿與有線電視的管線；經過向林沛祥反映，感謝在最快的時間辦會勘，協調各單位盡快處理。

林沛祥說，今日會勘暖暖國小增設避車彎，確定將設置於出校門左側的大王椰子樹前，並配合調整人行道路幅縮減，以利於車輛通行。中華電信、中嘉寬頻則表示，會將穿過校門口的管線拉高。會勘現場達成決議，各單位將各自需要解決的問題於8月15日前完成，至於人行道內縮與避車彎增設由市府工務處負責後續施工，力拚9月1日完工。

暖暖里里長陳建興表示，感謝林沛祥出面協調，期盼在開學前完工，讓孩童上下學，能有安全接送空間及通學步道。暖暖國小校長彭學峯表示，學校師生300多人，計畫施工的避車彎長約20公尺，完工後，可同時讓3輛車接送孩童上下學，讓家長更安心。

位於基隆市暖暖街的暖暖國小，由於校門口為雙向單線道，每天早上尖峰時段家長開車送孩童上學，造成車流壅塞，人車爭道險象環生。立委林沛祥（圖右）4日會勘，做出增設避車彎決定。（立法委員林沛祥提供）

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