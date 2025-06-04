旅宿業缺工 觀光署爭取條件放寬、加強東南亞來台實習

旅宿業缺工，交通部觀光署表示，很多東南亞國家對來台實習管道仍不清楚，會加強聯繫宣導。（資料照，勞動部雲嘉南分署提供）

2025/06/04 18:16

〔記者蔡昀容／台北報導〕旅宿業缺工5、6000人，但目前僅1名觀光科系僑外生申請入行，原是重要人力來源的外籍實習生，又因假身分問題來台受阻。交通部觀光署表示，會持續向勞動部爭取條件放寬，也會加強聯繫，讓東南亞國家教育機構更清楚來台實習管道，引介更多實習生來台。

旅宿業缺工已久，勞動部去年8月開放僑外生任職旅宿業。不過截至目前，觀光業相關科系僑外生僅1人提出申請，非觀光科系僑外生約10多人通過申請，通過審核的外籍實習生約500人以下。目前人力缺口，觀光署粗估約5000多人。

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觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧表示，找不到台灣人從事服務業，才往外尋求人力；在勞動部開放外籍移工從事旅宿業之前，業界只能倚賴僑外生及外籍實習生補足人力。

不過，卓倩慧指出，外籍實習生拿到學分之後，必須得要回國；僑外生家境若不錯，要去其他國家闖蕩，畢業後也很難留住他們，日本也很積極搶台灣及其他外籍人力，因此僑外生畢業後留台比例並無預期好。

此外，業界今年缺工幅度比去年更嚴重。卓倩慧說，旅宿業會申請外籍實習生來補足服務量能，尤其是印尼實習生，但印尼政府發現不少來台人力並非大學制實習生，因此著手整頓，只開放大學制實習生來台，導致人數少了3分之2。

卓倩慧粗估，旅宿業的餐飲加房務人力，尚缺5、6成；旅宿是特殊行業，員工需半年至一年時間手把手教，希望政府未來開放移工的來台年限，能拉長至3至5年。

至於外界對旅宿業低薪批評，卓倩慧表示，近幾年物價通膨，基本工資、電費也漲，成本越來越高，但觀光旅館的房務或清潔人員，月薪多在3萬5000元以上，若加上三節獎金、加班費、公司福利，相信都有4萬元以上；和疫前2萬8000元相比，調幅已經很大。至於一般旅館，待遇確實較低，數量又佔市場多數，拉低整體旅館平均。

開放國外人力議題由勞動部主政。觀光署表示，觀光署會持續跟勞動部爭取放寬條件，例如現有人力期限能延長、身分別放寬等。另外，東南亞許多國家對於實習生來台管道較為陌生，會透過外館加強聯繫教育機構，以引介更多實習生來台。

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