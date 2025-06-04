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    高中生書審資料造假上醫學系 陽明交大開鍘：取消錄取資格

    陽明醫學錄取生爆書審資料造假，校方今發聲明表示將取消錄取資格。（資料照）

    陽明醫學錄取生爆書審資料造假，校方今發聲明表示將取消錄取資格。（資料照）

    2025/06/04 18:05

    〔記者楊綿傑／台北報導〕日前1名於今年大學個人申請獲陽明交大醫學系錄取之學生，遭踢爆學習歷程有造假情事，校方今天發布聲明指出，經相關會議審議，認為該生書審多處陳述與事實不符，因此將取消該生錄取資格。

    該名獲陽明交大醫學系錄取的學生，在學習歷程檔案中記載曾獲得全國辯論賽的「高中菁英盃最佳辯士」，但遭網友在社群平台踢爆不實，查證當年度獲獎者並無該生，其整份學習歷程檔案也被其他網友有諸多懷疑，校方當時表示將開會討論其錄取資格。

    校方今天說明，該案經本月2日醫學系招生試務工作小組會議、醫學院招生委員會，及今日校級招生委員會審議，決議『通案觀察該案之備審資料，難謂有造假之實，但書審資料中確有多處陳述與事實不符，足以影響考試公平性，決議書審成績不予計分，按學校招生簡章規定，取消該生錄取資格。』

    校方強調，學校一向重視誠信教育與品格培養，學習歷程制度設計初衷，是為鼓勵學生自我反思與多元成長。期盼社會各界理性看待相關議題，給予學生更多理解與支持，避免網路公審，共同營造健康的教育環境。

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