1個月內3場！彰化花壇今晚9點「送肉粽」 路線曝光

彰化縣1個月內有3場「送肉粽」科儀，此為彰化沿海地區民間對輕生者的送煞習俗。（資料照）

2025/06/04 17:40

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣1個月內先後有花壇鄉及鹿港鎮舉辦「送肉粽」科儀，今晚（4日）9點花壇鄉中庄村又有一場「送肉粽」，由於可能會有晚自習放學的學生，或大夜班下班的民眾遇到，這兩天有許多人詢問相關正確路線，希望能避就避，中庄村長李樹林呼籲村民當晚儘量避開，以確保人身安全。

花壇鄉中庄村今晚「送肉粽」科儀，將從晚間9點舉行，晚間11點半結束，送煞路線則是從中山路一段喪宅出發後，沿著中山路北上，碰到番花路後左轉，最終送往鹿港海邊。村長李樹林已向村民公布此事，讓村民知道，呼籲今晚不要經過送煞相關路線，能避開就避開，或者避開該時段，也不要好奇觀看；最終將以車輛載送到鹿港海邊化解圓滿結束。

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連同今晚這件「送肉粽」科儀，這已是1個月內第3件，地方議論紛紛。有花壇鄉民就稱讚能提早公布詳細路線，讓他們能提早因應，今晚要提早下班或讓子女晚自習或補習班提早回家。

「送肉粽」又名「送吊煞」，是彰化沿海地區民間對輕生者的送煞習俗，為讓亡者安息、避免居民不安，當地人會請法師將繩索或固定的物品，送到海邊或是河流出海口焚燒掉，答驅邪送煞之效。宗教界人士強調，此儀式主要是安定人心，不用過於恐慌。

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