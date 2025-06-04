竹市培英國中師生赴日岡山山南學園交流 提升移動力素養

新竹市培英國中32師生赴日本岡山縣山南學園的姐妹校交流，6天行程打開學生國際教育視野，也為兩校奠下友好基礎。（培英國中提供）

2025/06/04 17:36

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立培英國中師生赴日本岡山縣山南學園姊妹校展開國際教育交流，6天行程除用日本及英文交流，更將台灣國中課程帶往日本交流，除打開國中學生國際視野，也提升學生移動力素養，學生收穫良多。校長潘致惠帶隊前往更全程使用日文發表演講，展現台灣國中國際教育成果。

潘致惠為準備此次到日本姐妹校交流，更用日文致詞，流暢自然的表達贏得山南學園全場熱烈掌聲，展現培英對文化理解與國際交流的重視。而山南學園校長太久也以英語和學生互動，兩校校長用實際行動和語言示範跨文化對話的教育高度。

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交流期間，培英學生以全英語進行專題簡報，主題涵蓋在地文化、永續發展與學習歷程，展現邏輯思維與溝通表達能力。山南學園安排豐富的班級交流與文化體驗，雙方更共同前往犬島進行自然探索，在犬島有著過去二戰時期的練銅場，工業發展的歷史成為現在最佳的教育場域；培英的學生也見證著日本同學自備午餐的校外教學的簡單與純粹，老師們也回味台灣早期的遠足形式，活動期間還接受日本NHK媒體訪問。

潘致惠說，此次率學生到日本交流是教育部國際教育交流計畫的一環，雙方歷經1年的線上課程合作與專題預備，並安排教師間教學觀摩與對談，深化專業交流與國際教育視野，成為師生共學共成長的珍貴機會。更讓學生體驗國際教育，走向世界。未來學校會持續深化與山南學園的合作關係，透過課程共構、雙向交流與行動學習，讓培英學生成為世界公民。

新竹市培英國中32師生赴日本岡山縣山南學園的姐妹校交流，並用英語進行專題報告。6天行程打開學生國際教育視野，也為兩校奠下友好基礎。（培英國中提供）

新竹市培英國中32師生赴日本岡山縣山南學園的姐妹校交流，體驗日本學生自備午餐經驗。（培英國中提供）

新竹市培英國中32師生赴日本岡山縣山南學園的姐妹校交流，6天行程打開學生國際教育視野，也為兩校奠下友好基礎。（培英國中提供）

新竹市培英國中32師生赴日本岡山縣山南學園的姐妹校交流，6天行程打開學生國際教育視野，也體驗日本學生自備午餐經驗。（培英國中提供）

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