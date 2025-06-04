鋒面明日遠離！週五後高溫重回34度 午後有短暫雷陣雨

降雨預測。（圖為中央氣象署提供）

2025/06/04 17:29

〔記者林志怡／台北報導〕近2天受滯留鋒影響，全台各地出現明顯降雨。中央氣象署指出，這波鋒面明天就會抵達巴士海峽，但各地天氣仍較不穩定，夜晚、清晨雨勢稍緩，白天則受熱力作用影響，有較明顯雨勢出現；週五過後將恢復夏季的天氣型態，各地多為多雲到晴的好天氣，午後有短暫雷陣雨，並有30至34度的高溫。

中央氣象署預報員張承傳指出，今晚至明日清晨降雨稍有趨緩，但明日白天因熱力作用，降雨再度明顯，且新竹以南地區、花東山區有短暫陣雨或雷雨，並有短延時強降雨及局部大雨，其他地區有局部短暫雨，入夜後各地雨勢又會再度趨緩。

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張承傳說，週五至下週一期間，天氣將恢復午後雷陣雨為主的型態，風向為南風至西南風，其中週五清晨至上午期間，西半部有零星降雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

週六至下週一期間，清晨至上午中南部有局部短暫陣雨，其他地區則保持多雲到晴，但午後有局部短暫雷陣雨；下週二至週三台灣周邊環境轉為東南風，迎風面的花東、恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後有雷陣雨的天氣。

此外，張承傳提到，週末過後要注意菲律賓東方的低壓帶發展情況，這個區域內可能有熱帶擾動發展，並有機會往西移動或進入南海，雖現階段評估有發展條件，但是否增強還不一定，有待持續觀察。

針對氣溫方面，明日氣溫稍有回升，北部白天重回28至29度，中南部地區約31至32度，後天各地則都有30至34度的高溫，並將一路持續到下週。

降雨預測。（圖為中央氣象署提供）

氣溫趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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