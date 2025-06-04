侯友宜表揚191位技藝界市長獎 教局續推頂尖人才永續百萬獎學金

新北市正德國中學生林立倫（左）、邱芳暄（中）與賴又瑄（右）獲技藝界市長獎。（記者羅國嘉攝）

2025/06/04 17:26

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市113學年度「技藝界市長獎」登場，由逾1500名國中生為期7天的技藝競賽，篩選出共計449位學生脫穎而出，其中191位競賽前6名學生更同步榮獲市長獎殊榮，市長侯友宜親自頒發獎座，肯定學生技職實力與職人精神；同時，教育局持續推出「新北頂尖人才永續獎學金」計畫，最高頒發108萬元獎學金。

侯友宜指出，市府持續優化「頂尖人才在地培育」環境，透過「新北頂尖人才永續獎學金」，鼓勵前3名國中學生選擇留在新北就讀技高，每人可獲獎學金1萬元，預計發出逾百萬元，打造永續人才培育鏈。同時搭配金手培訓及國際技職課程等政策，全力建構「校校頂尖」的技高環境，強化學生實作實力與國際競爭力。

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教育局長張明文表示，此次競賽各校表現亮眼，正德國中共46位學生獲獎，其中7人獲主題冠軍。奪得「基本電子應用」冠軍的學生林立倫感謝師長指導，並立志挑戰全國技能競賽。他鼓勵學弟妹「每一次努力與堅持，都是邁向成功的關鍵。」9年級的學生邱芳暄與賴又瑄分別在「觀賞植物栽培－植物繁殖」及「花藝」主題摘冠，兩人決定攜手就讀淡水商工，共築園藝夢想。

樟樹國際實創高中學生呂家甄，以創意動畫設計奪獎，形容備賽歷程如「挑戰最終Boss」，每一步都突破自我、全力以赴，並將此經驗視為人生寶貴回憶。另來自土城國中的學生游曉涵，自幼由祖母撫養，生活雖清苦卻堅毅不屈。為照顧身體不佳的祖母選擇就近升學，其孝心與毅力感動評審，最終奪得「中式米食加工」主題第1名，展現技藝教育背後動人的生命故事。

張明文說，市府積極推動適性教育與技職扎根，制定《技職教育政策白皮書》，4年投入8億元發展技藝班、寒暑假育樂營、技藝性社團與新興產業試探，年均服務超過4萬人次。透過「新北適性頂尖人才地圖」系統，幫助學生探索潛能、邁向夢想，實踐「頂尖人才在地培育、永續新北」的教育願景。

新北土城國中學生游曉涵獲技藝界市長獎。（記者羅國嘉攝）

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