通霄新埔5平方公里藏17珍稀植物 林保署深入社區、校園記錄

通霄新埔孕育至少17種珍稀植物，深入社區、校園記錄生態。（新竹分署提供）

2025/06/04 17:27

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣海線通霄鎮新埔社區經過調查，林業保育署新竹分署發現新埔地區5平方公里範圍竟孕育超過17種珍稀受威脅植物，物種密度高達全台平均的125倍，數據驚人。新竹分署也攜手林業試驗所合作，並深入社區、新埔國小記錄生態。

林業保育署新竹分署表示，由於新埔地區珍稀受威脅植物多，與林業試驗所合作在新埔社區、新埔國小建置「珍稀植物迷你保種園」，除將植物標本製作融入教學，並導入「藍曬創作」系列課程，從觀察、採集、壓製到藝術創作，引導學生參與受威脅植物保育行動力。

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例如，林業試驗所研究人員帶領學生走入嶺頂、牛車路生態路線，觀察並採集包含臺灣野茉莉、山芝麻、野牡丹等原生植物，學習植物辨識、記錄與採集技巧。「藍曬創作」則以乾燥標本為媒材，學生可操作藍曬藥劑，透過構圖、塗藥、曝光與定影流程，完成兼具植物知識與藝術美感的藍曬作品，並展示在校園。

另外，新埔社區成員也帶領學生學習島田氏雞兒腸、庭梅、三葉埔姜、新竹油菊等受脅植物的扦插繁殖與照養技術，更活化校園網室空間成為育苗場所，達成「學校－社區－政府」三方協作模式。

通霄新埔孕育至少17種珍稀植物，深入社區、校園記錄生態。（新竹分署提供）

通霄新埔孕育至少17種珍稀植物，深入社區、校園記錄生態。（新竹分署提供）

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