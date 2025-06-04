中壢興國國小學童通學更安全 興隆街拓寬通車

中壢興國國小瓶頸路段打通了，興隆街（興隆三街到永豐街）道路已經拓寬完工通車。（記者李容萍攝）

2025/06/04 17:18

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區興國國小周邊道路涉及私有土地問題，部分未依都市計畫道路寬度開闢，狹窄不易會車，人車爭道。市府辦理興隆街拓寬工程完工通車，桃園市長張善政今（4）日視察時說，新北市三峽區北大國小旁日前發生發生78歲余姓老翁開車衝撞放學巷，釀成3死12傷悲劇，令人怵目驚心，此路改善後可確保孩童上下課的交通安全，不讓家長擔心。

中壢區公所工務課長姚志儒說，興國國小1994年建校至今已31年，校園周圍的興隆街（興隆三街至永豐街）長148公尺涉及私有土地，圍牆旁邊停放車輛，學生上下學沒有足夠空間可以行走，加上原道路寬僅3.5到4.5公尺，會車不易，市府評估此路屬於中壢平鎮都市計畫道路，委由中壢區公所代辦拓寬到8公尺，總經費約466萬元。

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中壢區長李日強說，工程內容包括設置實體人行道及行人穿越線，確實區隔人、車空間，提升通學時安全性，學校圍牆增設排水溝，加快排放豪大雨時水量，避免積淹水；夜間照明不足方面，人行道新設6公尺高路燈，增進人、車夜間通行安全；既有狹窄道路拓寬 ，增加車輛行駛空間，提升汽機車通行安全品質；另外，協調台電公司遷移電桿3支，增加道路行駛空間。未來將爭取拓寬興隆六街（永豐街至興隆三街）、興隆三街（興隆街至興隆六街）。

張善政說，興國國小旁道路雖不長，卻卡了10多年，因涉及私人土地，拓寬工程延宕，如今興隆街完工通車，學生無須人車爭道，家長的心也不會上上下下，要感謝立委魯明哲及地方的努力讓道路開通。

桃園市長張善政（左2）等人視察中壢興國國小周圍興隆街拓寬完工通車。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（中）等人視察中壢興國國小周圍興隆街拓寬完工通車。（記者李容萍攝）

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