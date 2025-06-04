台鐵人為事故多 政院比照道安會報要求「每月檢討」對策與獎懲

去年起除了天災，台鐵也發生許多人為因素的錯誤和事故。（記者吳亮儀攝）

2025/06/04 17:11

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵在去年初公司化之後，除了接連遇上天災事件，也屢傳不同的人為因素事故，例如調車錯誤、駕駛疏失等，許多人擔心台鐵安全。行政院政委陳金德今天（4日）指出，下月起要比照每月的道安會報，也要求台鐵做每月「台鐵行車事故檢討」，盤點原因並思考對策和獎懲。

台鐵公司今天（4日）對此表示，一定會全力配合，並指出每次有事故發生後都有詳細的調查和檢討報告，以及要做的改善措施，行政院要求的作法是以院的層級來了解台鐵狀況，也顯示出行政院很重視台鐵的改革工作，也會以影像、圖片和具體原因分析來向行政院做報告。

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台鐵公司也指出，昨天有針對這項議題與行政院開會，會議中有明確指示，未來每個月要召開一次台鐵行車事故檢討會議，會請台鐵針對近期事故事件報告，台鐵也會全力配合。

陳金德今天在臉書上表示，近來，台鐵事故頻傳，接連出現調車錯誤、駕駛疏失，甚至造成行車安全疑慮。這些情況反映的並非單一疏忽，而是台鐵長期以來累積的系統性挑戰，需要正視並加快改革的腳步。

陳金德表示，自下月起，他將比照道路交通安全會議模式，主持每月「台鐵行車事故檢討會議」，針對事故個案盤點原因、對策與獎懲落實情況，務求防止類似事故再發生。

行政院政委陳金德要求下月起，台鐵公司要比照道安會報，每月向行政院報告。（取自陳金德臉書）

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