南市議員曾之婕為浪浪請命 農業局：將設第2座「毛孩森活村」

南市農業局將參考仁德模式，設置第2座「毛孩森活村」。（圖由南市府提供）

2025/06/04 16:58

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府在仁德區成功里打造全國首座由公部門設立的遊蕩犬暫置友善場域「毛孩森活村」，環境優良，成立1年多來，廣受各界好評。南市議員曾之婕今天總質詢為浪浪「申冤」、請命，建議市府讓流浪犬能夠在台南市安身立命，以避免人犬衝突事件再次發生。農業局表示，學甲區興建收容毛小孩的多功能教育園區將於明年6月完工，並另覓地點設置第2座「毛孩森活村」。

曾之婕表示，上個月初，1名開進口轎車男子，手持鐵棍或磚塊，頻繁於安平、安南與七股等地隨機攻擊犬隻，已造成多起流浪犬慘死事件，目前偵辦進度為何？這名施虐男子被捕後，僅繳納罰金後即被釋放，之後還持續犯案，顯見是慣犯。她建議市府讓流浪犬能夠在台南市安身立命，以避免人犬衝突事件再次發生。

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農業局表示，有關5月6日晚間發生疑似虐犬案件，動保處於5月7日接獲通報後，當日立即配合警方找到當事人到案說明。行為人坦承，因曾被流浪犬攻擊受傷，加上幾次踩到狗便的不良印象，便拿出鐵條揮打並擊中1隻浪犬，此案於5月8日移送檢方偵辦。

農業局說，對於流浪動物安置，目前已於學甲區興建多功能教育園區，預計於明年6月完工，可收容犬400隻、貓40隻，採公園化設計及教育場域，預計為地方帶來觀光消費產值，帶動溪北地區發展。農業局未來也規劃爭取以第2預備金推動玉井區收容所設置，並希望另外尋找地點，參考仁德區模式設置第2座「毛孩森活村」。

市長黃偉哲表示，設置流浪動物收容中心，最大的挑戰依然是尋找地點，目前持續與地方進行溝通，尋找可行的模式。

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