盧秀燕批中火空汙讓台中肺腺癌發生率高於平均 綠議員秀數據打臉

台中市長盧秀燕答詢。（記者廖耀東攝）

2025/06/04 17:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕今天在議會答詢時指稱，台中火力發電廠是造成民眾得肺腺癌的原因，台中肺癌平均發生率高於全國；民進黨台中市議員陳俞融舉數據打臉指出，台中市民整體肺、支氣管及氣管癌發生率排六都第5，肺腺癌標準化發生率排六都第4，但台中市包括文山焚化爐等3座焚化爐造成的汙染數據是中火的2到3倍，台中焚化爐改建卻一再延宕，盧秀燕不作為才是犧牲市民健康元凶，只會政治操作砲打中央卸責。

陳俞融質詢時質疑，盧秀燕回應其他議員質詢無煤中火指出，中火是造成中區市民得肺腺癌原因的根據。盧秀燕答詢，她是舉國衛院約2年前發表過的研究報告，內容提到空汙尤其排煤是造成肺癌重要原因，當時還登頭版頭條。

請繼續往下閱讀...

陳俞融說，根據衛福部資料2022年台中市男性與女性整體肺、支氣管及氣管癌症的粗發生率均是六都排名第5，另依據市府資料，2022年台中市肺腺癌標準化發生率為31.96，排六都第4，最高為台北市36.44，顯然盧秀燕將造成肺腺癌簡單導向火力發電空汙因素說法極不負責任，而且過於牽強。

陳俞融說，攤開中火歷年的數據，用煤量與空汙排放量的高峰期，就落在2008年到2016年國民黨執政時期，當時的盧秀燕是台中市立委，當年從中央到地方都是國民黨全面執政，國民黨在能源與空汙治理拿不出有效的辦法，反是2016年民進黨執政後將能源轉型與空汙改善列為施政重點，減煤600萬噸、空汙排放量降77％，盧秀燕刻意視而不見。

盧秀燕回應，前市長林佳龍曾在臉書講中火是台中最大汙染源，她可以找給議員看。

陳俞融另指出，根據台中市固定汙染源自動連線監測系統平均數據顯示，台中包括文山、烏日、后里焚化爐的二氧化硫、氮氧化物、氯化氫（鹽酸）含量全比中火還高，3大焚化爐的汙染數據是中火的2-3倍，可看出焚化爐才是汙染台中元凶之一，但盧秀燕在位邁入第7年，焚化爐改建是台中市府可以主導改善的重點，盧秀燕不改善，甚至改建一再延宕，提不出具體成果，只會每天砲打中央，才是傷害市民及犧牲市民健康。

藍白於立法院聯手通過2028中火無煤提案。（資料照，記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法