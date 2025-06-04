2025馬祖海洋觀光 海上看莒光東引、逛北竿市集

2025馬祖海洋觀光系列活動，包括「海上看東引」。（東引鄉公所提供）

2025/06/04 16:40

〔記者蔡昀容／台北報導〕「2025馬祖海洋觀光」系列活動，由交通部觀光署馬祖國家風景區管理處與在地觀光業者合作，打造海洋觀光行程，包括「海上看莒光」、「海上看東引」及「北竿馬鼻灣假日市集音樂會」等主題，邀請遊客來場島嶼旅遊。

馬管處於台北舉辦宣傳活動，6至7月由「海上看莒光」為系列活動揭開序幕，馬祖列島海域被公告為「燕鷗保護區」，棲息鳥種多達30種，其中以「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗最為著名。透過繞島航班，有機會近距離觀察鳥類，也有機會目睹方塊海及壯麗島礁，是探索莒光的最佳提案。

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東引位於馬祖列島東北端，有「國之北疆」稱號，以重要軍事地位及海蝕地景聞名。7至9月「海上看東引」從東引海域出發，環繞東、西引島，所經之處皆是奇岩異石、燕鷗翔集的海天景色，全程有專業導覽人員解說，深入介紹東引的地質構造、戰略地位與島上豐富的生態資源。

馬管處、連江縣政府及北竿鄉公所，於馬鼻灣合辦市集音樂會，除邀請知名歌手及表演團隊輪番演出，也有馬祖特色美食、闖關送好禮等活動。為呼應觀光署台灣仲夏節「吃冰」主題，現場提供免費限量老酒冰沙。

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