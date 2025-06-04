為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    2025馬祖海洋觀光 海上看莒光東引、逛北竿市集

    2025馬祖海洋觀光系列活動，包括「海上看東引」。（東引鄉公所提供）

    2025馬祖海洋觀光系列活動，包括「海上看東引」。（東引鄉公所提供）

    2025/06/04 16:40

    〔記者蔡昀容／台北報導〕「2025馬祖海洋觀光」系列活動，由交通部觀光署馬祖國家風景區管理處與在地觀光業者合作，打造海洋觀光行程，包括「海上看莒光」、「海上看東引」及「北竿馬鼻灣假日市集音樂會」等主題，邀請遊客來場島嶼旅遊。

    馬管處於台北舉辦宣傳活動，6至7月由「海上看莒光」為系列活動揭開序幕，馬祖列島海域被公告為「燕鷗保護區」，棲息鳥種多達30種，其中以「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗最為著名。透過繞島航班，有機會近距離觀察鳥類，也有機會目睹方塊海及壯麗島礁，是探索莒光的最佳提案。

    東引位於馬祖列島東北端，有「國之北疆」稱號，以重要軍事地位及海蝕地景聞名。7至9月「海上看東引」從東引海域出發，環繞東、西引島，所經之處皆是奇岩異石、燕鷗翔集的海天景色，全程有專業導覽人員解說，深入介紹東引的地質構造、戰略地位與島上豐富的生態資源。

    馬管處、連江縣政府及北竿鄉公所，於馬鼻灣合辦市集音樂會，除邀請知名歌手及表演團隊輪番演出，也有馬祖特色美食、闖關送好禮等活動。為呼應觀光署台灣仲夏節「吃冰」主題，現場提供免費限量老酒冰沙。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播