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    「根與芽動物嘉年華」週六登場 珍古德重返台南

    根與芽動物聯合國，7日將在長榮大學熱鬧登場。（記者吳俊鋒攝）

    根與芽動物聯合國，7日將在長榮大學熱鬧登場。（記者吳俊鋒攝）

    2025/06/04 16:31

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕邁入第10屆的「與珍古德博士同行-根與芽動物嘉年華」活動，將於本週六登場，17所學校、教育機構的上千名師生齊聚，以模擬動物聯合國的形式，大小朋友透過創意展演，攜手為動物保育發聲。

    活動在長榮大學舉行，暌違7年，全球知名的動物行為學家暨環境保育先驅珍古德也將重返台南，屆時會擔任「人類代表」，與17個動物國一起發聲。

    當天，珍古德還將現場分享她對自然、生命的敬意，並鼓勵學子們勇敢行動，持續守護環境與動物，並為地球未來創造改變。

    活動模擬的聯合國場景，學生化身17位動物國代表，手持繪製的動物國國旗亮相，並利用舊衣服、紙箱等回收材料，創作各種道具，透過系列的展演方式為動物保育發聲。

    「2025根與芽動物聯合國」由長榮大學、國際珍古德協會、虎山實驗小學等共同主辦，校方今天進行造勢、宣傳活動，廣邀各界共襄盛舉，非洲鼓隊開場，氣氛熱烈。

    長榮大學環境教育學院長洪慶宜指出，動物聯合國是升級版的動物嘉年華，藉由行動學習的過程，了解動物保育的理念，自幼扎根，一起為地球家園盡份心力。

    孩子們扮演動物王國的代表，深入了解各物種的生態需求，以及所面臨的生存挑戰，闡述各自的保育宣言，學習如何成為動物的發聲者。

    洪慶宜說，每所參與學校事先選擇1種動物進行研究，結合科學、語文，以及藝術巧思，製作出獨特創意的動物造型環保道具，向珍古德與現場來賓傳達守護生物多樣性的決心。

    包含14所國小，以及長榮大學、台中葳格國際學校、台北珍古德實驗教育機構等聯手參與，去年10月開始，珍古德協會的教師陸續入校進行課程，讓學生瞭解根與芽行動內涵、動物保育，還有生物多樣性的重要性。

    17個單位各自提出的動物主題，涵蓋犀牛、企鵝、鯨鯊、巨嘴鳥、領角鴞、梅花鹿、北極狐、黑面琵鷺、蓋斑鬥魚、台灣暗蟬、陸寄居蟹、西伯利亞虎…等，包羅萬象，並具體呈現行動教育的成果。

    透過行動學習的過程，讓孩子更深入了解動物保育的重要。（記者吳俊鋒攝）

    透過行動學習的過程，讓孩子更深入了解動物保育的重要。（記者吳俊鋒攝）

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