北市國中技藝競賽266人獲獎 42人進軍全國賽

教育局介紹，本年度合作式技藝課程共設13職群，吸引5723位學生參與，而學生於照顧服務、航空電子、食品製作等領域表現亮眼。（圖由台北市教育局提供）

2025/06/04 16:33

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市113學年度國中技藝教育課程技藝競賽頒獎典禮暨成果展，6月4日於松山家商舉行。競賽涵蓋43職種，共863名學生參賽，266人獲獎，其中42人將代表北市參加第55屆全國技能競賽（青少年組），現場同步展出學生課程學習與實作成果；就讀石牌國中的陳同學也於此次競賽中奪得第一名，並坦言這場比賽不僅挑戰技巧，更是一次在壓力中學會堅持與冷靜的磨練。

教育局介紹，本年度合作式技藝課程共設13職群，吸引5723位學生參與，而學生於照顧服務、航空電子、食品製作等領域表現亮眼。其中來自萬華國中的塗同學榮獲照顧服務第一名，展現細節與衛生操作能力；景興國中陳同學在航空電子職種中脫穎而出，完成焊接與無人機組裝測試；石牌國中陳同學則以穩定手藝奪得食品製作第一名。

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景興國中的陳同學受訪時表示，他原本對電子焊接僅有初步認識，因技藝課程接觸無人機與飛機修護後激發興趣，並投入大量時間練習，仍記得術科第一關「閃爍器焊接與測試」，考驗選手能否成功焊接並點亮兩顆 LED，從不熟練到完成，順利通過測試；第二關「四軸旋翼機裝配與測試」，則要求具備完整組裝與精準操作能力，需使旋翼機穩定升空、不偏移。

在食品製作職群中，石牌國中的陳同學則以出色實作經驗及穩定發揮榮獲第一名，術科題目為「桃酥」，過程中雖然緊張不已，但仍憑藉平日的反覆練習與老師的細心指導，完成秤重、攪拌與麵團塑形作業。她坦言，獲獎當下既驚喜又感動，這場比賽不僅挑戰技巧，更是一次在壓力中學會堅持與冷靜的磨練。

教育局副局長陳素慧表示，市府今年已訂定相關獎勵計畫，國賽金牌選手可獲市府與勞動部合計6萬元獎金，並將持續推動技藝教育向下扎根與多元發展。

教育局介紹，本年度合作式技藝課程共設13職群，吸引5723位學生參與，而學生於照顧服務、航空電子、食品製作等領域表現亮眼。（圖由台北市教育局提供）

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