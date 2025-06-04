下班注意！中南部8縣市豪、大雨特報 9地慎防強風

氣象署對中南部8縣市發布豪、大雨特報。（擷取自中央氣象署）

2025/06/04 16:52

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署今（4）日下午發布豪雨及大雨特報，台南市、高雄市山區及蘭嶼有局部大雨或豪雨，南投、雲林以南及台東地區（含綠島）有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

中央氣象署今日16時20分，針對南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣和台東縣發布「大雨特報」；台南市、高雄市及台東縣綠島鄉、蘭嶼鄉為「豪雨特報」。

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此外，嘉義縣草山溪（葫蘆谷）、台南市後堀溪（千層岩瀑布）已發布「山區暴雨之溪水暴漲警示」，持續時間至16時55分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

氣象署於16時31分發布9縣市強風特報，預計持續明（5）日早晨，範圍包括新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、屏東縣、澎湖縣及金門縣，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。

4日下午至5日晨新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、金門縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。（擷取自中央氣象署）

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