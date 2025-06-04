太空有顆「彰中」星！ 高中生發現小行星命名Tsiong-Tiong

小行星「551082 Tsiong-Tiong」繞行軌道示意圖，正式名稱獲得國際天文學聯合會通過認證，成為具國際辨識度的「彰中星」。（彰中提供）

2025/06/04 16:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕國立彰化高中天文研究社學生2012年在浩瀚星空中發現一顆未知的小行星，當時取名為「Tsiong-Tiong」，意即校名「彰中」的台語，最近終於獲得國際天文學聯合會的小行星與小天體命名工作小組審核通過，取得正式名稱。如今，「彰中」不只存在於地圖上，更成為浩瀚星海中具國際辨識度的一顆小行星。

發現小行星「Tsiong-Tiong」的機緣來自中央大學天文所教授陳文屏，他當年發起台灣高中學生參加「國際天文搜尋聯盟」的小行星搜尋活動。這項全球性活動每年分2個梯次，每梯次4週，學生們分析位於夏威夷口徑1.8公尺的泛星望遠鏡（PanSTARRS 1，簡稱PS1），配備1.4億畫素的電子相機所拍攝的影像，從眾多光點中比對已知的星體，找出未知而會移動的天體。

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彰中師生多年積極參與，2012年11月，當年高二生的謝孟邑與高一生的洪國睿成功找到數顆小行星，其中一顆編號2012VD78的小行星，經多年國際觀測資料確認後，取得永久編號551082，意味已是第55萬1082顆被確認軌道的小行星。

指導老師游大立收到國際組織認證通知後，與兩位畢業校友討論命名，因「彰化」已有人使用，便以母校的簡稱「Tsiong-Tiong」命名。除了彰顯在地特色，也希望台語語言能在國際天文界中閃耀。

今天，謝孟邑、洪國睿兩位校友特地返校致贈小行星認證看板，感謝師長培育，鼓勵學弟妹繼續積極參與研究活動。謝孟邑表示，2012年是幸運的一年，當年接連觀測日環食、月偏食與金星凌日，沒想到12年前參與的小行星搜尋能獲永久編號並正式命名，這是意外的喜悅，也屬於整個「Tsiong-Tiong」。

洪國睿則表示，高一與社長同寢室，因此有幸參與這項如大海撈針的小行星搜尋計畫，多虧老師與學長的細心指導才掌握技巧。如今回想，才更體會當年對天文的熱情與瘋狂，未來將有一顆彰中的小行星，在太空永恆守護著彰中人。

「Tsiong-Tiong」小行星位於火星與地球之間的小行星帶，繞太陽公轉一圈約需3.5年，視星等介於19.5至21.5等之間。

校長王延煌指出，游大立老師指導天文研究社超過20年，這個社團向來是校內評鑑績優的常勝軍，未來學校將持續推廣天文教育，鼓勵更多學生仰望星空，探索人生無限可能。

發現小行星的彰中校友謝孟邑（左3）、洪國睿（左2）等校友返校，將「Tsiong-Tiong」命名認證看板贈送母校，感謝師長栽培，鼓勵學弟妹追尋星海。（彰中提供）

彰中小行星是由彰中學生於2012年發現，經多年國際確認，於今年獲正式命名為「Tsiong-Tiong」。（彰中提供）

彰中校長王延煌向學生介紹「Tsiong-Tiong」小行星，強調學校將持續推廣天文教育，鼓勵學生仰望星空、探索無限可能。（彰中提供）

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