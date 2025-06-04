救生員人力荒恐釀水域安全缺口 新北議員籲導入AI防溺設施

新北市議員戴湘儀質詢表示，2020年體育署將救生員證照考核收回自辦，並且施行「兩證（泳池、開放）合一」、「訓檢合一」後，全國救生員發證數斷崖式下降。（記者黃子暘攝）

2025/06/04 16:25

〔記者黃子暘／新北報導〕暑假是戲水高峰期，新北市議員戴湘儀質詢表示，2020年體育署將救生員證照考核收回自辦，並且施行「兩證（泳池、開放）合一」、「訓檢合一」後，全國救生員發證數斷崖式下降，且救生員低薪又要兼任游泳教練等雜務，留才誘因不足，呼籲市府再加強軟硬體設施，因應救生員人力荒，並導入人工智慧（AI）防溺設施補強。

體育局長洪玉玲答詢時強調，泳池救生員就是擔任救生員工作，沒有執勤時，且具備有授課資格才能教課，否則救生員在水域就是只有單一任務，禁止兼任教練。

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戴湘儀說，粗估全國所需總救生人力約8000至1萬人，調閱監察院資料，2019年起，體育署將救生員證照考核收回自辦後，全國救生員發證數居然出現斷崖式下降，從2013年至2019年每年發證數2000至4000多件，降到2020年至2023年間每年僅200至700多件，疫情期間有許多救生員執照過期，或選擇轉職，人力缺口恐成安全破口。

戴湘儀分析，救生員職場環境與薪資結構更難留才，雙北救生員薪資月薪介於2萬9000至3萬元不等，最高僅3萬7000元，工作卻包括緊急救護到泳池清潔、機房機械操作、設備維護、游泳課教學，法律上，救生員對於所負責的泳池範圍具有自願承擔保護義務的保證人地位，任何在泳池發生的意外都可能讓救生員挨告，在在都是造成全國性救生人力荒的因素。

戴湘儀表示，新北共有65座公私立游泳池，救生員是否都持有效期限內的證照，資料都在中央手上，地方政府只能抽查、要求業者自主管理，籲市府全面普查救生員資格、補齊合規人數，硬體部分應全面導入AI防溺設施補強。

體育局補充，市府透過定期、不定期查核，確保所轄水域救生員持有有效期限內執照，並且要求業者需在現場公告救生員合格證照，每年都會查核65個泳池，並逐一確認證照期限；至於議員建議加強AI防溺設施建置，新北市運動中心在新契約時即要求設置泳池智能防溺系統，將全數設置完成。

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