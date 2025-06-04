日本景點地圖寫「在您的國家貼上貼紙」 網友一看台灣笑了

一幅巨大的世界地圖旁，一則告示寫「在您的國家貼上貼紙」，下方並附有多種顏色貼紙。（擷取自路上觀察學院）

2025/06/04 18:22

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕各國不少觀光景點會放上地圖，讓遊客以圖釘或貼紙標記上自己所屬國籍，來自哪國的遊客最多也一目瞭然。對此，有網友發現，日本大阪城也有這樣的世界地圖，但看到台灣時，竟然被藍、綠、白三色貼紙貼滿，讓他忍不住表示：「台灣人就算人在國外也還是要表現出自己的政治傾向。」

一名網友今日在臉書社團「路上觀察學院」PO文，根據打卡位置可知他的位置在日本大阪城。網友PO出三張照片，可見一幅巨大的世界地圖旁，一則告示寫「在您的國家貼上貼紙」，下方並附有多種顏色貼紙。不同於其他國家，地圖上面積較小的台灣，貼滿了「藍、綠、白」三種顏色貼紙，此外並沒有其他顏色。原PO也忍不住打趣：「台灣人就算人在國外也還是要表現出自己的政治傾向。」

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貼文下方，網友紛紛留言表示：「往好處想至少沒有紅的」、「表達政治立場怎麼了嗎？」、「不看留言沒發現原來是顏色的部分」、「還可以貼高一點，給他在平面圖造出中央山脈」、「有很多的顏色可選，但依然只貼了藍綠白的貼紙」、「香港那邊貼藍和黃的 想必是革命黨人對吧」。

看到台灣時，竟然被藍、綠、白三色貼紙貼滿，讓他忍不住表示：「台灣人就算人在國外也還是要表現出自己的政治傾向。」（擷取自路上觀察學院）

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