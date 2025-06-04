39童遭狼師性侵案 北市府被要求認錯改過

針對台北市培諾米達幼兒園教保員毛畯珅性侵幼童案，民進黨立委林月琴今與北市議員洪健益、人本教育基金會共同舉行記者會，要求北市府應認錯、道歉、賠償、改過。（圖由林月琴國會辦公室提供）

2025/06/04 16:04

〔記者劉詠韻／台北報導〕民進黨立委林月琴今與台北市議員洪健益、人本教育基金會舉行記者會，批評北市府2022年7月接獲第一起通報案，卻隨意認定證據不足，導致狼師肆無忌憚，共對39名幼童犯罪743次，要求北市府認錯、道歉、賠償並改過。台北市社會局聲明指，接獲第一起通報後隨即啟動包含身心復原、心理復健等服務補助，並提供法律諮詢、司法陪同與生活扶助，強調並無延遲或消極行為。

社會局︰未有延遲或消極行為

針對幼兒園案被害人及家庭，社會局說，自2022年7月接獲第一起通報即啟動服務，服務包含身心復原，媒合、提供心理復健服務補助。至於司法服務，由社工陪同受害人偵訊與出庭，連結專業人士協助取證，安排免費法律諮詢，提供相關訴訟費用補助，並視需求協助申請性侵被害人的緊急生活扶助等資源。

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社會局續指，案發後已主動召開跨局處會議，向家長說明相關服務及流程。2023年8月26日由社會局家防中心主辦家長說明會，社會局、教育局共同向家長講解司法流程、被害人及其家庭服務資源。教育局針對後續服務措施說明，社會局則說明性侵害案件司法流程、被害人及其家庭服務資源，性侵害案件受理通報後均會立即指派社工，提供家長個別化服務及適性資源媒合，安排每個家庭有主責社工。

社會局強調，已針對本案持續精進，並建立專案服務模式，成立全程陪伴專案服務模式，有關本案被害人的共同議題，市府責成專案服務，由家防中心提供服務，包含專案社工及專案心理師，提供被害幼童及家長，在未來復原過程中的諮商服務；另司法服務將由專案律師，提供本案司法訴訟服務到定讞。

社會局重申，自2022年起積極提供服務，未有延遲或被動提供服務情事，同時持續精進優化，特此說明以正市府聲譽。

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