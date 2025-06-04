為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    愛舞蹈歌仔戲沒考上舞蹈班 洪儀安不放棄錄取中山大學劇場藝術系

    洪儀安（左）熱愛舞蹈高中與舞蹈班擦身而過，學練歌仔戲考進中山大學劇場藝術系，鼓山高中校長廖俞雲（右）深受感動。（記者黃良傑攝）

    洪儀安（左）熱愛舞蹈高中與舞蹈班擦身而過，學練歌仔戲考進中山大學劇場藝術系，鼓山高中校長廖俞雲（右）深受感動。（記者黃良傑攝）

    2025/06/04 16:03

    〔記者黃良傑／高雄報導〕喜歡舞蹈的洪儀安國中升高中時，沒考上舞蹈班，最後就讀鼓山高中，她不放棄舞蹈之路，熱愛舞蹈與歌仔戲，多次代表高雄市參加全國舞蹈賽，今年洪儀安以優秀成績錄取中山大學劇場藝術系，市長陳其邁在鼓山高中畢業典禮上特別嘉勉她勇敢築夢。

    洪儀安於5歲開始學習舞蹈正規訓練，舞蹈基礎札實，受到歌仔戲演員華麗服裝所吸引，讓她養成學習的興趣，也累積了豐富看戲經驗；小學五年級最喜歡春美歌劇團、秀琴歌劇團與華園天字團，尤其是國一時為春美歌劇團扮演孫凱琳的角色所深深撼動，開啟了她歌仔戲團追星之路。

    洪儀安國三時因沒能考上舞蹈班，便在鼓山高中就讀，高一導師了解她的學習興趣後，討論以特殊選才方式升學，自主學習方向就從熱愛的歌仔戲出發，她參加自主學習年會，發表主題就是「歌仔戲演員的自我認同」，訪談及研究內容，也顯示她對歌仔戲生態的了解。

    雖然曾經有同學虧她「還在看歌仔戲，笑死」！但並未動搖她喜歡歌仔戲的心，反而是為喜歡的演員設立IG，讓更多人認識傳統戲曲之美；鼓山高中校長廖俞雲非常欣賞她對歌仔戲的熱情，在學校創辦「鼓山大講堂」邀請她成為首批登台學生之一，洪儀安的故事恰符合「適性揚才」教育理念。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播