愛舞蹈歌仔戲沒考上舞蹈班 洪儀安不放棄錄取中山大學劇場藝術系

洪儀安（左）熱愛舞蹈高中與舞蹈班擦身而過，學練歌仔戲考進中山大學劇場藝術系，鼓山高中校長廖俞雲（右）深受感動。（記者黃良傑攝）

2025/06/04 16:03

〔記者黃良傑／高雄報導〕喜歡舞蹈的洪儀安國中升高中時，沒考上舞蹈班，最後就讀鼓山高中，她不放棄舞蹈之路，熱愛舞蹈與歌仔戲，多次代表高雄市參加全國舞蹈賽，今年洪儀安以優秀成績錄取中山大學劇場藝術系，市長陳其邁在鼓山高中畢業典禮上特別嘉勉她勇敢築夢。

洪儀安於5歲開始學習舞蹈正規訓練，舞蹈基礎札實，受到歌仔戲演員華麗服裝所吸引，讓她養成學習的興趣，也累積了豐富看戲經驗；小學五年級最喜歡春美歌劇團、秀琴歌劇團與華園天字團，尤其是國一時為春美歌劇團扮演孫凱琳的角色所深深撼動，開啟了她歌仔戲團追星之路。

請繼續往下閱讀...

洪儀安國三時因沒能考上舞蹈班，便在鼓山高中就讀，高一導師了解她的學習興趣後，討論以特殊選才方式升學，自主學習方向就從熱愛的歌仔戲出發，她參加自主學習年會，發表主題就是「歌仔戲演員的自我認同」，訪談及研究內容，也顯示她對歌仔戲生態的了解。

雖然曾經有同學虧她「還在看歌仔戲，笑死」！但並未動搖她喜歡歌仔戲的心，反而是為喜歡的演員設立IG，讓更多人認識傳統戲曲之美；鼓山高中校長廖俞雲非常欣賞她對歌仔戲的熱情，在學校創辦「鼓山大講堂」邀請她成為首批登台學生之一，洪儀安的故事恰符合「適性揚才」教育理念。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法