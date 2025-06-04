外傘頂洲沙源流失 跨部會聚嘉縣府研商保護國土與漁民生計

外傘頂洲面臨流失危機，公私協力進行固沙。（資料照）

2025/06/04 15:47

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為因應外傘頂洲沙源流失及產業永續發展問題，立法院經濟委員會召委蔡易餘今天邀集經濟部水利署、內政部國家公園署、交通部觀光署、海洋委員會等相關部會，在嘉義縣政府召開會議討論，水利署第五河川分署啟動整體防護計畫，進行補沙與保護礁設置，並規劃於今年7月起進行沙丘防護與抽砂位址評估，調整補沙來源，改採潟湖內抽砂，以穩定沙洲規模、守護海岸產業。

蔡易餘與各部會代表今天聽取地方人士、東石蚵農意見，蔡易餘說，外傘頂洲因其特殊地貌與結合漁業、觀光的多元價值，成為嘉義縣沿海重要產業核心，然而近年沙源減少、海岸侵蝕，導致沙洲面積大幅縮減，產業與觀光活動面臨嚴峻挑戰。

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蔡易餘表示，針對外傘頂洲的固沙計畫，應將抽砂作為補充沙源的可行方案之一，長期部分將請水利署依現行評估計畫持續辦理，短期內針對沙源流失嚴重的區域，應優先進行抽砂作業，補充沙源以穩定地形。

顧及抽砂作業期間恐涉及養蚵作業或影響蚵農權益，蔡易餘說，請相關漁政單位與地方民代及漁民溝通協調，確保在地權益受到妥善保障，若抽砂工程對當地觀光漁筏產業造成影響，請交通部觀光署整合相關資源，協助觀光業者度過轉型或衝擊，維持其基本生計。

關於外傘頂州規模不斷縮小、坍平與陸化現象，請海洋委員會提供近年來外傘頂洲地區的面積及高程等相關監測資料，供經濟委員會、嘉義縣政府及水利署作為研擬後續政策的重要依據。

立委蔡易餘邀集各部會探討外傘頂洲流失問題。（蔡易餘辦公室提供）

嘉義縣鄉親表達對外傘頂洲流失的看法。（蔡易餘辦公室提供）

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