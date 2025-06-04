北市39童遭狼師性侵案 教育局提10大改善方案

針對台北市培諾米達幼兒園教保員毛畯珅性侵幼童案，民進黨立委林月琴今與北市議員洪健益、人本教育基金會共同舉行記者會，要求北市府應認錯、道歉、賠償、改過。（林月琴國會辦公室提供）

2025/06/04 15:59

〔記者甘孟霖／台北報導〕針對台北市培諾米達幼兒園教保員毛畯珅性侵幼童案，民進黨立委林月琴今（4日）與北市議員洪健益、人本教育基金會共同舉行記者會，指北市府在2022年7月7日接獲第一起通報案，卻隨意認定證據不足，讓狼師對39名幼童犯罪743次，北市府應認錯、道歉、賠償、改過。對此，北市教育局回應，已進行全面檢討，局內相關責任人員也已進行議處，並提出10大精進方案，也於去年主動移送監院調查。

教育局表示，嚴正強調面對幼兒不當對待、性別案件，一旦查獲有明確事證，必即刻從重嚴懲，對行為人決不寬貸。針對本案受外界質疑，已積極針對全案過程進行全面檢討，提出10大精進改善方案，以改進未來處理幼兒園性侵案行政調查作為，遏止類此情形再發生。

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教育局指出，因應調查新制2023年3月上路，違法事件處理過程全委由外部專業委員依法辦理，此外，針對幼兒性侵案疑似行為人，一律即刻停職停聘，並擴大清查幼兒園性侵案調查對象，蒐集更多調查證據。

此外，教育局也指出，目前已全面檢討人力配置，核定本局4名專責之違法對待幼生事件之行政人力，並規劃幼兒園及局處調查專責人員參與受訓課程，積極加強人員防治專業知能，提升幼兒園性侵事件處理效能及意識。

未來有關幼兒性侵案件，也將成立跨局處應變小組，由府級長官直接進行行政督導、列管、整合相關重要資訊，確保皆能即時掌握處理；針對家長申請調閱監視器及調查報告布粉，教育局今年1月上旬已告知調查結果，也開放家長可向教育局申請閱覽調查報告，目前皆已提供所有申請家長個案調查報告，並積極協助家長閱覽監視器畫面。

教育局表示，今年6月3日接獲本案部分受害者家屬遞交國家賠償請求書，後續將依國家賠償處理流程依法辦理。針對民眾、民意代表及媒體等提出北市府應可改善行政作為建議，皆會納入整體政策精進方向作評估，北市府虛心且深刻檢討，盼杜絕類似犯罪事件再度發生。

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