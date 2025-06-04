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    台鐵與日本讀賣出版社合作 推「台鐵鐵印帳」收集紀念章

    台鐵公司推出全新的「台鐵鐵印帳」。（圖由台鐵公司提供）

    台鐵公司推出全新的「台鐵鐵印帳」。（圖由台鐵公司提供）

    2025/06/04 15:40

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（4日）宣布，為加深台日兩國鐵道文化的交流與合作，與日本旅行讀賣出版社推出全新的「台鐵鐵印帳」，讓旅客能夠在旅行中收集專屬於台灣鐵道的紀念鐵印，並探索各地的歷史文化和美麗景點。

    台鐵公司表示，活動將與鐵路節系列活動同步推出，旅客可在台北、台中、高雄、花蓮等4個指定地點購買台鐵鐵印帳，售價499元，憑台鐵鐵印帳及各式車票（含當日起或迄站含指定車站之一般車票或電子票證乘車證明、當日一日周遊券、TR-PASS、Taiwan PASS），於活動期間到20個指定車站兌換紀念鐵印。集滿10張鐵印以上的旅客，還可於指定車站兌換精美禮品1份；集滿20張鐵印的旅客，更可額外獲得隱藏獎品1份。

    台鐵公司表示，希望藉活動結合台灣鐵道文化與日本的鐵印帳特色，讓旅客在每一站感受當地的歷史與文化，也藉此機會進一步推廣台灣各地的特色旅遊，吸引更多國內外旅客來探索臺灣的自然美景與文化底蘊。

    台鐵鐵印帳販售資訊：

    鐵印帳售價每本499元，每人每次限購1本

    114年6月9日（星期一），依各門市開店時間開賣。

    實體銷售據點及銷售數量：

    台北站：台鐵夢工場台北旗艦店（02-23830367）：100本。

    台中站：台鐵便當販賣店台中店（04-22224683）：50本。

    高雄站：台鐵便當販賣店高雄販賣臺（07-2851751）：80本。

    花蓮站：台鐵夢工場花蓮店（03-8333971）：50本。

    紀念鐵印兌換車站：包括台北、松山、瑞芳、十分、礁溪、花蓮、池上、台東、太麻里、枋寮、高雄、岡山、台南、嘉義、二水、集集、彰化、台中、新竹、內灣等20車站。

    讓旅客能夠在旅行中收集專屬於台灣鐵道的紀念鐵印。（圖由台鐵公司提供）

    讓旅客能夠在旅行中收集專屬於台灣鐵道的紀念鐵印。（圖由台鐵公司提供）

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