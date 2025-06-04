為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    基隆百福車站新電梯剛開放又故障 市府：防夾感應太敏感

    基隆百福車站電梯才完成更新又故障。（記者盧賢秀攝）

    基隆百福車站電梯才完成更新又故障。（記者盧賢秀攝）

    2025/06/04 15:54

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆百福車站電梯超過使用年限，經常故障民眾受困，經議員建議，今年終於更新，6月2日新電梯才驗收開放使用，昨天早上就發生故障，門無法閉合，民眾看著老太太濕漉漉天氣中爬樓梯。市府工務處緊急請廠商檢視，因電梯防夾紅外線感應器太敏感，導致開關門訊號異常，電梯門無法關閉，將請技師微調感應器，暫時排除故障。

    百福車站更新電梯車廂、機組，2日上午辦理驗收後開放啟用，市議員曾怡芳轉述技師現場建議，指玻璃景觀電梯最怕「曝曬過熱導致機組故障」與「日夜溫差大造成鋼索潤滑油損耗增加造成鋼索乾澀」導致故障，建議加強隔熱設施，技師也建議應在2樓電梯口增設加強通風的百葉窗，降低機箱空間溫度。

    曾怡芳希望工務處參考專業人員建議，針對隔熱與散熱問題儘速改善，確保新設備穩定運行，也保障民眾使用權益與安全性。

    沒想到電梯開放第3天，今天早上就發現電梯故障，民眾站在電梯前很傻眼，看著老太太濕漉漉的雨天爬樓梯。曾怡芳也接到通報，電梯、系統都是新的，開放3天就故障，品質與安全令人堪憂，要求工務處盡快提出檢測報告，與後續配套措施。

    市府工務處長簡翊哲表示，尚在測試保固期限，已緊急請廠商檢視，因電梯防夾紅外線感應器太敏感，導致開關門訊號異常，電梯門無法關閉，這幾天都會請技師來巡查微調感應器，故障已經排除。

    此外，百福車站車站一號出口，民眾走在陸橋上還要撐傘，市府除了更新電梯也增設陸橋擋雨板。

    基隆百福車站電梯才完成更新又故障。（記者盧賢秀攝）

    基隆百福車站電梯才完成更新又故障。（記者盧賢秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播