基隆百福車站新電梯剛開放又故障 市府：防夾感應太敏感

基隆百福車站電梯才完成更新又故障。（記者盧賢秀攝）

2025/06/04 15:54

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆百福車站電梯超過使用年限，經常故障民眾受困，經議員建議，今年終於更新，6月2日新電梯才驗收開放使用，昨天早上就發生故障，門無法閉合，民眾看著老太太濕漉漉天氣中爬樓梯。市府工務處緊急請廠商檢視，因電梯防夾紅外線感應器太敏感，導致開關門訊號異常，電梯門無法關閉，將請技師微調感應器，暫時排除故障。

百福車站更新電梯車廂、機組，2日上午辦理驗收後開放啟用，市議員曾怡芳轉述技師現場建議，指玻璃景觀電梯最怕「曝曬過熱導致機組故障」與「日夜溫差大造成鋼索潤滑油損耗增加造成鋼索乾澀」導致故障，建議加強隔熱設施，技師也建議應在2樓電梯口增設加強通風的百葉窗，降低機箱空間溫度。

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曾怡芳希望工務處參考專業人員建議，針對隔熱與散熱問題儘速改善，確保新設備穩定運行，也保障民眾使用權益與安全性。

沒想到電梯開放第3天，今天早上就發現電梯故障，民眾站在電梯前很傻眼，看著老太太濕漉漉的雨天爬樓梯。曾怡芳也接到通報，電梯、系統都是新的，開放3天就故障，品質與安全令人堪憂，要求工務處盡快提出檢測報告，與後續配套措施。

市府工務處長簡翊哲表示，尚在測試保固期限，已緊急請廠商檢視，因電梯防夾紅外線感應器太敏感，導致開關門訊號異常，電梯門無法關閉，這幾天都會請技師來巡查微調感應器，故障已經排除。

此外，百福車站車站一號出口，民眾走在陸橋上還要撐傘，市府除了更新電梯也增設陸橋擋雨板。

基隆百福車站電梯才完成更新又故障。（記者盧賢秀攝）

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