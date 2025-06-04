北市推氫能車 選定動物園試辦

市府今向議會法規會報告「台北市氫能及其他新興能源發展推廣辦法」。（記者甘孟霖攝）

2025/06/04 15:07

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市產業發展局因應台北市淨零排放管理自治條例，訂定「台北市氫能及其他新興能源發展推廣辦法」，鼓勵發展新能源、設置加氫站等。今（4日）市府向議會法規會報告指出，未來首個試辦地點會選擇台北市立動物園遊園車。

產發局長陳俊安今報告，依據淨零排放管理自治條例，市府應積極引進新興能源，鼓勵推廣氫能或其他新興能源發展及設置加氫站，以減少溫室氣體排放量；因此，北市府訂定氫能及其他新興能源發展推廣辦法，訂定相關管理機關以及法規定義，並作為未來施政的法源依據，並編列5年2千萬元連續性預算，鼓勵民間多使用零碳排的氫能源。

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此外，去年市府也有與客運業者和氣體業者溝通，目前國外先用於巴士和貨運車、垃圾車，北市未來試辦選擇動物園的遊園車。

民眾黨議員陳宥丞說，如要試辦除了封閉場域的動物園，市府也應該考量於內科、南軟雙園巴士，實際測試上路後可能碰上的真實路況；另也還有兒童新樂園、翡翠水庫等都可以納入。他也提及，過去中央推動電動車但相關配套不到位，地方因此吃很多苦頭，希望多加考慮實務層面部分再送進來報告。

國民黨議員林杏兒說，加氫站成本高，且氫燃點低，目前台灣尚未有氫能車上路，技術不夠成熟，建議市府要提出完整配套措施，否則民眾還是會有疑慮。

民進黨議員許淑華說，支持氫能推廣，過去市府推動Youbike一開始也很困難，但現在已經很普及，認為之後試辦結果也要提供給議會，備查過後要定期回報議會執行狀況，並改進強化。

產發局說明，台灣目前沒有氫能車上路，而由於氫能是零碳能源，雖然設置加氫站成本動輒上億元，民間還是躍躍欲試，未來台北市設置加氫站，但未規劃提供氫氣的廠區，是將外地的含氫電池載運到台北市的加氫站。

推廣辦法5月8日已公告上網，不過今上午市府向議會法規會報告，第一召集人吳世正等多位議員認為問題仍多需加強說明，如相關配套等，市府要說明清楚消除民眾疑慮；會議決定先暫擱，3週後再向議會報告。

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