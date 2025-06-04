新營火車站停車位難求 南市新建停車場提供216車位

改善新營火車站周邊停車問題，南市交通局新建停車場完工，步行5分鐘可到車站，提供216個停車位，汽車與大型重機車7月起收費，一般機車免費。（圖由新營區公所提供）

2025/06/04 15:22

〔記者王涵平／台南報導〕改善新營火車站周邊停車問題，南市交通局新建停車場完工，步行5分鐘可到車站，提供216個停車位，汽車與大型重機車7月起收費，一般機車免費。

新營火車站與周邊地區長期停車位難求，新營區公所指出，市府向台鐵租用位於新營區三民路8巷的舊宿舍土地闢建為停車場，新建的停車場規劃無障礙汽車格2格、婦幼專用格2格、一般汽車格63格、一般機車格145格及無障礙機車格4格，未來也會規畫設置Youbike。

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南市交通局指出，7月1日起，小型汽車與大型重型機車將開始實施收費管理，每小時收費20元，收費時段為每日8時至20時，有助於停車位流動與合理使用。一般機車則維持免費停車政策，便利民眾短時停放。

此外，為鼓勵民眾使用，交通局提供月繳停車優惠方案。一般用戶可申購月繳方案，月費3000元，設籍或租屋於大宏里之民眾可享有每戶1張月繳1600元之優惠專案，有需求的民眾可向交通局提出申請，歡迎市民多加利用。

改善新營火車站周邊停車問題，南市交通局新建停車場完工，步行5分鐘可到車站，提供216個停車位，汽車與大型重機車7月起收費，一般機車免費。（圖由新營區公所提供）

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