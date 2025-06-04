首度讓民眾操作ROV 海生館結合科技探索海洋

海生館以「魚樂無窮」為主題，在6月8日「世界海洋日」推出一系列寓教於樂活動。（記者蔡宗憲攝）

2025/06/04 15:24

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國立海洋生物博物館（簡稱海生館）以「魚樂無窮」為主題，在6月8日「世界海洋日」推出一系列寓教於樂活動，其中首度讓民眾親手操作水下無人載具（ROV）操作，模擬深海採樣與勘查任務，以及透過VR頭盔模擬水下環境變化等，在AI時代帶領民眾從科技認識海洋保育。

海生館這次活動包含海洋主題DIY、VR體驗、公益義賣、淨灘行動及專題講座，將複雜的海洋議題化為生動體驗。從入睡到夢境都與海洋相伴，邀請大小朋友探索海洋奧秘，點燃對海洋保育的熱情，號召全民以行動守護藍色家園，為生態永續貢獻心力。

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活動當天，海生館化身知識與樂趣的海洋樂園，設置多項教育推廣攤位，珊瑚礁3D列印彩繪、珊瑚苗圃復育DIY、水下環景VR體驗，讓參與者沉浸式感受海洋生態的脆弱與美麗。館方引進高畫質4K攝影機，搭配VR頭盔模擬水下環境變化，猶如親臨海底。此外，首度開放民眾操作水下無人載具（ROV），模擬深海採樣與勘查任務，體驗科學家視角。這些科技互動讓保育知識不再遙遠，激發民眾對海洋環境的關懷與行動。

海生館表示，將以實際行動回應海洋日精神，上午號召民眾參與淨灘，親手清理海廢，還給海洋純淨之美。公益義賣所得全數挹注鯨豚與海龜救援、友善賞鯨及生態調查等保育工作。下午還有成大教授王浩文分享海洋保育歷程，剖析科學數據缺口與政策挑戰，帶領民眾以理性視角面對海洋危機。

海生館首度讓民眾親手操作ROV探索海洋。（記者蔡宗憲攝）

海生館透過與VR水下環景科技的結合，將複雜議題轉化為易於理解的互動學習。（記者蔡宗憲攝）

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