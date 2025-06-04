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    三峽車禍議員呂家愷籲成立捐助專戶 新北社會局：可聯繫校方指名捐助

    新北市三峽區北大國小前4死11傷車禍震驚社會，熱心人士有意協助受害者家庭，市議員呂家愷今（4）日質詢呼籲市府成立專戶。（記者黃子暘攝）

    新北市三峽區北大國小前4死11傷車禍震驚社會，熱心人士有意協助受害者家庭，市議員呂家愷今（4）日質詢呼籲市府成立專戶。（記者黃子暘攝）

    2025/06/04 15:48

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市三峽區北大國小前4死11傷車禍震驚社會，熱心人士有意協助受害者家庭，市議員呂家愷今（4）日質詢，市府是否可成立捐助專戶，或找第三方公正單位成立專戶，專責救助受害者家庭？教育局長張明文說，可聯繫三峽國中總務處協助處理；社會局長李美珍表示，因考量目前無其他人士、單位詢問捐助，沒有為此案成立專戶，但可隨時指名捐助。

    呂家愷表示，不乏善心人士想捐助車禍案受害者，市府社會局有「好日子愛心大平台」等社福機制，試問市府是否有規劃成立專戶，或者請第三方公正單位來成立專戶專責處理？許多民眾是透過民代反映捐助意願，盼市府研擬成立專戶，並將善款做好家庭支持、學童升學等各項支出用途的妥善規劃。

    張明文回應，有民眾想資助孩子復健、醫療等費用，善心人士可聯繫三峽國中總務處，由校方協助。

    李美珍則說，有一個單位已指名捐助，考量後續再無人聯繫社會局表達捐助意願，便未針對此案成立專戶，針對議員建議願予研議，不過民眾若有意捐助，可以用指名捐助的方式，社會局隨時可受理捐助。

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