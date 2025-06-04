芳苑「海牛」中暑熱倒 飼主灌沙士緊急解暑

芳苑「海牛」阿妮疑似中暑熱倒，飼主灌沙士緊急解暑。（魏清水提供）

2025/06/04 14:29

〔記者陳冠備／彰化報導〕近日天氣炎熱，彰化芳苑沿海氣溫飆破攝氏33度，連觀光海牛也不敵高溫中暑倒地。列名彰化縣「無形文化遺產」的海牛阿妮，日前載客前往潮間帶導覽，返家後突四肢癱軟，疑似中暑，飼主緊急請獸醫診治並施打退燒針與點滴，但情況未見好轉，最後他依據老一輩傳下的經驗，灌牛喝沙士補充體力，竟意外奏效，阿妮隨後恢復力氣緩緩起身。

阿妮的飼主魏清水表示，1日他駕駛海牛前往潮間帶帶客體驗，過程中牛隻狀況穩定，返程後卻突然癱倒在地，無法自行站立。他隨即請來獸醫，初步研判是中暑反應，進行退燒與補液處理，但仍無明顯改善。

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情況緊急下，魏清水想起老一輩畜牧經驗，指出牛隻中暑時可飲用紅糖水或沙士補充糖分與電解質。他隨即購買兩瓶1公升裝沙士，分上、下午兩次灌飲給阿妮。牛隻在飲用後逐漸恢復精神，最終成功站起。

魏清水表示，沙士只是民間流傳的應急法門，真正病因仍待後續抽血檢驗釐清。他也提醒，雖然海牛耐熱力強，但在極端氣候下仍有中暑風險，應做好遮蔭、補水與通風等管理，並密切觀察牛隻健康狀況，以防類似意外發生。

「海牛」阿妮疑似中暑熱倒，導覽返程後突然癱倒在地。（魏清水提供）

芳苑「海牛」阿妮疑似中暑熱倒，飼主幫牛餵沙士，幫助補充能量。（翻攝魏清水臉書）

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