為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    芳苑「海牛」中暑熱倒 飼主灌沙士緊急解暑

    芳苑「海牛」阿妮疑似中暑熱倒，飼主灌沙士緊急解暑。（魏清水提供）

    芳苑「海牛」阿妮疑似中暑熱倒，飼主灌沙士緊急解暑。（魏清水提供）

    2025/06/04 14:29

    〔記者陳冠備／彰化報導〕近日天氣炎熱，彰化芳苑沿海氣溫飆破攝氏33度，連觀光海牛也不敵高溫中暑倒地。列名彰化縣「無形文化遺產」的海牛阿妮，日前載客前往潮間帶導覽，返家後突四肢癱軟，疑似中暑，飼主緊急請獸醫診治並施打退燒針與點滴，但情況未見好轉，最後他依據老一輩傳下的經驗，灌牛喝沙士補充體力，竟意外奏效，阿妮隨後恢復力氣緩緩起身。

    阿妮的飼主魏清水表示，1日他駕駛海牛前往潮間帶帶客體驗，過程中牛隻狀況穩定，返程後卻突然癱倒在地，無法自行站立。他隨即請來獸醫，初步研判是中暑反應，進行退燒與補液處理，但仍無明顯改善。

    情況緊急下，魏清水想起老一輩畜牧經驗，指出牛隻中暑時可飲用紅糖水或沙士補充糖分與電解質。他隨即購買兩瓶1公升裝沙士，分上、下午兩次灌飲給阿妮。牛隻在飲用後逐漸恢復精神，最終成功站起。

    魏清水表示，沙士只是民間流傳的應急法門，真正病因仍待後續抽血檢驗釐清。他也提醒，雖然海牛耐熱力強，但在極端氣候下仍有中暑風險，應做好遮蔭、補水與通風等管理，並密切觀察牛隻健康狀況，以防類似意外發生。

    「海牛」阿妮疑似中暑熱倒，導覽返程後突然癱倒在地。（魏清水提供）

    「海牛」阿妮疑似中暑熱倒，導覽返程後突然癱倒在地。（魏清水提供）

    芳苑「海牛」阿妮疑似中暑熱倒，飼主幫牛餵沙士，幫助補充能量。（翻攝魏清水臉書）

    芳苑「海牛」阿妮疑似中暑熱倒，飼主幫牛餵沙士，幫助補充能量。（翻攝魏清水臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播