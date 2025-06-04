南市議員憂周邊開發恐影響風神廟安全 市府：將嚴格把關

風神廟為府城「七寺八廟」之一，是全國少見主祀風神的百年古廟。（南市府提供）

2025/06/04 15:04

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市中西區風神廟為府城「七寺八廟」之一，是全國少見主祀風神的百年古廟。台南市議員陳怡珍今天總質詢時，針對風神廟周邊開發、古蹟修復品質等議題，提出多項質疑與建議，呼籲市府落實文化資產保護責任，不容疏忽與草率處理。

南市文化局表示，市府已於去年3月通知屋主文資法相關法令，並於5月14日現勘，要求保留退縮空間，並提出安全評估與監控計畫。工務局則指出，目前尚在拆除執照審查階段，將嚴格把關。都發局也表示，相關設計將於都市設計審議會中進行審查，市長也指示應嚴格審查開發案。

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陳怡珍指出，風神廟為全台國少見主祀風神的百年古廟。古人希望藉由祭祀風神，能讓海象平穩，保佑旅人一路平安。為活化古蹟，市府文化局近年與中強光電基金會合作，重新設置照明系統，並邀藝術家進行牆面彩繪，以「光之廟宇」概念點亮歷史建築。然而，近日傳出緊鄰風神廟後方民宅將進行拆除重建，引發外界關注是否影響古蹟安全。

陳怡珍表示，依《文化資產保存法》規定，任何開發不得破壞古蹟完整性或遮擋其外貌，相關工程應經主管機關審議通過。她要求文化局、工務局、都發局應建立嚴謹監管機制，避免文化資產遭受破壞，並強調「號稱文化古都的台南丟不起這個臉」。

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