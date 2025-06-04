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    8縣市豪、大雨炸裂！ 中彰投雲發布「大雷雨即時訊息」

    中央氣象署今日中午對中南部8縣市發布豪雨、大雨特報。（擷取自中央氣象署）

    中央氣象署今日中午對中南部8縣市發布豪雨、大雨特報。（擷取自中央氣象署）

    2025/06/04 14:31

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署今（4）日中午表示，蘭嶼有局部大雨或豪雨，南投、雲林以南及台東地區（含綠島）有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

    中央氣象署今日中午12時30分對台東縣發布豪雨特報，另有南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等7縣市為大雨特報，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

    氣象署於13時58分對台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣發布「大雷雨即時訊息」，持續時間估計至15時；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

    氣象署也向台中市太平區頭汴坑溪（仙女瀑布至一江橋）發布「山區暴雨之溪水暴漲警示」，持續時間至15時58分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

    台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時00分止。（擷取自中央氣象署）

    台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時00分止。（擷取自中央氣象署）

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