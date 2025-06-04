台東成功商水科技繁星4人上國立高科大 養殖3傑同入水產養殖系

國立成功商業水產職業學校科技繁星上榜者。（記者黃明堂翻攝）

2025/06/04 15:01

〔記者黃明堂／台東報導〕國立成功商業水產職業學校本學年度升學四技二專開出漂亮的成績，科技繁星管道有4位學生錄取國立高雄科技大學，其中水產養殖系就有3位水產養殖學程的學生金榜題名，全校師生歡慶同賀。

都蘭國中畢業，因熱愛養殖選擇成功商水水產養殖學程就讀的蔡俊民，錄取國立高雄科技大學水產養殖系，除考取水族養殖丙級技術士證照外，平日於養殖場協助白蝦養殖管理，在白蝦、九孔及台灣鯛的養殖上都收穫豐富心得。

請繼續往下閱讀...

同樣錄取國立高雄科技大學水產養殖系的黃智翔，其在專題實作上以「拯救海膽大作戰」為主題參加競賽，把養殖海膽的天然餌料選擇少且經常不足的問題，透過以外來種植物包含金魚藻、大花咸豐草及銀合歡的方式來飼養海膽，不僅有效降低成本，同時兼顧生態與經濟效益，其創意與巧思深獲評審肯定，榮獲114年度全國高級中等學校（水產群複賽）專題實作及創意競賽專題組全國第三名。

也錄取國立高雄科技大學水產養殖系（漁業公費專班）的林莊智旋，其參加農業部「獎勵高中生從農方案輔導計畫」農業職涯探索，期滿累積320時數，將整個暑假投身在「藏濱水產x新東洋養殖場」裡實習，學到了龍蝦、石斑魚等水產品加工處理的實務經驗。

以上3人被稱成功商水「養殖三傑」。另外，錄取國立高雄科技大學資訊管理系的資訊學程林信緯，在校期間參加更生盃數學競賽榮獲高職一年級組銀牌，數學領域表現突出，並取得「電腦軟體應用乙級技術士證照。

除了水產群之優異表現外，其他學群也在各領域展現學習成果，有錄取崑山科技大學餐飲管理及廚藝系潘昱維同學、樹德科技大學金融管理系劉彭麟鈞同學、健行科技大學餐旅管理系蘇金福同學、朝陽科技大學飛行與民航人員技術系劉良同學以及美和科技大學觀光系王銪庭同學等。

校長邱申寶琪嘉許學生優異表現外，更表示成功商水師長們除教導課業知識外，更結合實作及實習等課程，提供學生豐富的教學場域，並訓練學生走上舞台展現自我，讓成功商水成為未來各領域人才訓練養成的前哨站。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法