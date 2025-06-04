新北表揚114組民間夥伴守護海岸環境

淨灘合作社與新北市環保局副局長陳美玲合影，（前排左到右 海灣綠洲、秘境小峇里、陳副局長、B1 Cafe鼻頭1號。（記者翁聿煌攝）

2025/06/04 14:04

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局舉辦表揚典禮，感謝長期守護海岸環境的夥伴及志工，環保局副局長陳美玲說，新北市為維護珍貴海岸環境，持續與海岸管理單位合作，以清理及巡檢雙軌模式，並積極導入民間力量，推動「海岸認養」及「淨灘合作社」制度，感謝64個海岸認養淨灘團體（個人）及50間淨灘合作社的努力與貢獻。

陳美玲表示，海岸環境維護是一項需要長期投入毅力與恆心的工作，新北市透過多元管理方式，結合民間自發力量，齊心守護海岸環境。根據統計，去年民間自主辦理的淨灘活動計1028場次，清理約131公噸垃圾及32公噸資收物，截至今年5月，已有91個企業、團體或個人認養海岸淨灘，海岸認養長度達37.1公里，沙岸認養率達100%。「淨灘合作社」亦增加至50間，提供便捷的淨灘諮詢服務，讓遊客也能輕鬆參與。

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環保局說明，為鼓勵民間團體投入海岸認養，認養單位每年至少須完成1次淨灘活動，其中許多團體不但達成目標，更積極辦理，例如昇恆昌公司共計認養林口崩山腳站前海岸段等20段海岸，去年度完成38場淨灘活動；宏正自動科技公司、財團法人靈鳩山佛教基金會及新北市少年培力團年度也針對認養的海岸段完成4場淨灘行動。

環保局說，有多個單位同時兼具海岸認養與淨灘合作社雙重身分。例如，福泰翡翠灣渡假飯店除定期巡視翡翠灣海岸外，也鼓勵房客借用淨灘工具，將環境教育融入旅程；而海耶原創力戶外運動工作室則透過SUP、浮潛等活動，帶領學員前往認養海岸進行淨灘或淨海行動，讓保護海洋變得更有趣、更有感。

企業與民間團體長期協助新北市清理海岸環境。（記者翁聿煌攝）

新北市認養團體與淨灘合作社團體大合照。（記者翁聿煌攝）

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