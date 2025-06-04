虎尾肥料廠飄惡臭 雲縣勒令停工、依法開罰

雲林縣環保局聯合會勘，發現廠區廢棄物貯放區有廢棄物滲出、污染地面及散發惡臭等情事，將依法裁罰。（圖由雲林縣環保局提供）

2025/06/04 14:51

〔記者黃淑莉／雲林報導〕虎尾鎮惠來里1家飼料工廠連日來散發惡臭，議員林文彬今（4）日在議會質詢縣府稽查處置狀況，環保局長張喬維指出，將依法分別開罰，臭味超標部分裁處10萬元，另未經核准堆置廢棄物部分將裁處6000元並限期改善，另針對肥料廠勒令停工。

林文彬表示，近來接獲惠來里周邊民眾陳情，指空氣中瀰漫一股惡臭，味道很臭令人作嘔，聞久了很不舒服，且臭味持續好幾天。昨天他行經還是很臭，不要說居民「凍抹條」，他站一下都受不了，要求環保局加強稽查及改善。

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據指出，該飼料廠是苗栗1家生技公司的飼料廠，使用豆渣飼養黑水虻再做成動物飼料，前2年才在虎尾設廠。

張喬維說，接獲議員及民眾陳情，環保局稽查人員在5月20日針對周界異味污染物官能測定，採樣結果為37，超過法定排放標準30，已違反空氣污染防制法第20條第1項規定，將裁處10萬元罰鍰。

另5月27日會同縣府建設處等單位聯合會勘，發現肥料廠沒有工廠登記，當場勒令肥料廠停工，限期完成工廠登記。當天同時查核廠內廢棄物貯存區，有廢棄物滲出污染地面及散發惡臭的情事，已違反廢棄物清理法第36條暨事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條規定，將裁處6000元，並限期改善清除完畢。

虎尾某家生技公司飼料廠的肥料廠沒有工廠登記證，又散出惡臭，肥料廠被勒令停工。（圖由雲林縣環保局提供）

雲林縣環保局聯合會勘，發現廠區廢棄物貯放區有廢棄物滲出、污染地面及散發惡臭等情事，將依法裁罰。（圖由雲林縣環保局提供）

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