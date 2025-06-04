台東延平鄉東36鄉道震災後近3年修復 今通車典禮

台東縣延平鄉「東36鄉道」災修工程今天通車。（記者黃明堂攝）

2025/06/04 13:50

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣延平鄉對外聯絡重要交通幹道之一的「東36鄉道」，在111年0918地震時受損嚴重，縣府爭取經費修復，今天正式完工通車，恢復延平鄉對外聯絡的重要生命線，確保民眾交通順暢與生命財產安全。

縣府建設處說明，此次工程施作全長約118公尺的瀝青混凝土路面重鋪與護欄設置，提升用路人交通安全及品質。此外，為了形成穩固支撐結構，打設77支直徑80公分、長度10公尺的排樁；針對大面積流失的道路下邊坡，則施作格框並進行噴植工程，覆蓋面積達5717平方公尺，以利綠化與防止土石崩落。另也於易致災地區增設長度222公尺的擋土牆與基樁，強化邊坡基礎穩定性。而在坡腳部分則堆置261顆重達20公噸的異型混凝土塊以及丁壩，有效達到抗沖蝕、防掏刷的防護效果，希望透過這些綜合性的結構設施，不僅能夠恢復道路通行，更能夠強化邊坡穩定性，達到長期防災與安全的目標。

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縣長饒慶鈴說，東36鄉道為延平鄉對外聯絡的重要路線，攸關居民日常通勤、就醫、農產運輸、部落觀光及災害救援，若道路中斷，將嚴重影響當地社區正常運作與經濟活動。因此，縣府在災害發生時，即刻會同延平鄉公所進行現勘，並提報工程會核定辦理邊坡災害修復工程，爭取約8300萬元經費以最快速度啟動修復工程，採基樁、擋土牆及格框等工法進行邊坡穩固，同時於河道處堆置異形塊，防止水流繼續沖刷，提升道路抗災能力。

台東縣延平鄉「東36鄉道」災修工程今天通車。（記者黃明堂攝）

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