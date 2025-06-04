快放暑假了！ 基隆市夏令營即起受理報名

漫長的2個月學生暑假即將來臨，基隆市政府各級學校依照發展特色，舉辦夏令營隊，讓孩童與家長依照興趣，選擇自己有興趣的營隊。（圖由基隆市政府提供）

2025/06/04 14:45

〔記者俞肇福／基隆報導〕剩下不到1個月就要放暑假了，基隆市政府依各學校不同的特色發展，針對學齡前學生、國小、國中、高中，辦理30多種涵蓋英語、體育、休閒、藝文、技能，親子等夏令營活動，開始受理報名。詳情請至基隆市寒暑假營隊網站查詢。

每年5、6月還沒開始放暑假，家長開始為如何讓孩子暑假不沉迷手機傷腦筋；基隆市府近年致力推動雙語課程，攜手多所學校及英語教育資源中心推出全英文化體驗營隊，專聘外師藉由音樂歌唱、藝術創作，流行文化等題材，讓學生在自然互動中提升聽說能力，在夏令營隊最受歡迎，報名都秒殺。

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為了推廣海洋文化與環境意識，認識台灣「辦桌」文化，透過創意與實踐，讓學生從全新視角思考「海廢」的再利用，與飲食文化的結合，對於喜愛海洋或文化的學子可以報名體驗。

為了提供身障學生課後照顧服務，開辦暑期身心障礙學生成長營，每日8時至18時，服務對象遍及幼兒園至國中的學生，認識並熟悉校園生活作息，藉由課堂學習活動及人際互動，提升適應學校團體生活能力與技巧。

還有，針對學齡前幼兒，規畫親子能夠共同參與的親子潔牙體驗營、親子籃球、親子音樂，生態美術創作等親子活動，讓家長不用煩惱漫長暑假何處去，藉由親子共同於遊戲中學習成長。

教育處表示，各校的夏令營營隊由各校自辦，原則上都是免費，但如果有其他材料費的部分，就是看活動的不同，另外由學校酌收。有的已受理報名，有的還未開始，因為名額有限，請家長要注意報名時間。

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