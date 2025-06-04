技高生可直升科大！台科大攜手三校推「自動化工程專班」

台科大攜手三校推「自動化工程專班」，讓優秀技高生可以直升科大。（記者楊綿傑攝）

2025/06/04 14:42

〔記者楊綿傑／台北報導〕技職教育向下扎根！台灣科技大學攜手大安高工、新竹高工及台中高工，推出「台科大自動化工程專班」，將招生60名，學生只要滿足一定成績條件與資格，就有機會提早參與台科大所提供教學資源，最後從技高直升科大，取得學士或者副學士學位，盼藉此吸引優秀國中生選讀技職。

教育部推動「3+2+2新五專模式專班」，台科大的自動化工程專班即是以3年技高加上2+2年科大模式，打破傳統考試升學方式，建立從技術型高中直升科技大學的創新路徑。預計招收的60名學生分別來自大安高工（控制科）30人、新竹高工（機械科）15人與台中高工（資訊科）15人。

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台科大教務長陳素芬指出，此專班結合技高與科大的學習優勢，讓學生從技高階段開始就接觸業界問題、進入實驗室、參與營隊與專題實作，培養問題解決與專題實作能力。進入科大後，學生將接受完整的學士學程訓練，強化理論與應用並重的能力，未來不論是升學或就業都能多元發展。

在甄選上，陳素芬表示，申請者須於國中教育會考取得優異成績，達30級分或5A3+以上，並在高中3年持續通過成績表現、實作課程、專題成果及師長推薦等評核，符合資格者新竹高工另提供每學年2萬元獎學金、台中高工提供正取入學獎學金5萬，台科大並提供各校前五名獎學金1萬元。

大安高工校長楊益强表示，盼人才不只要會技術，也要能升學，要能將學到的技術用在社會與生活中，成為更高階的人才；新竹高工校長陳世程提到，校方與科學園區企業密切合作，目標是讓每位進入學生都能適才適所，畢業即戰力；而台中高工校長黃尚煜則說，該專班在高中階段就能提早銜接產學實務的珍貴機會，盼學生能提早把握資源與趨勢。

台科大校長顏家鈺則強調，科大學生與普大學生最大差別在於，他們不怕進入職場，因為他們早就接受過充分的設備訓練與問題導向學習，能了解理論基礎、能操作、能應用，更能解決實際問題，這正是未來企業最渴求的能力。而台科大一直是企業最愛的畢業生，職場競爭力在國際評比中也常名列前茅，鼓勵學生勇敢提早選擇技職路。

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