蔡惠婷議員籲竹市全面調降小學班級學生數到28人

不敵少子化減班浪潮，新竹市議員蔡惠婷籲市府應全面調降國小的班級學生數到28人，以紓緩超額教師壓力及提升教師班級經營品質。（記者洪美秀攝）

2025/06/04 15:01

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員蔡惠婷今天（4日）業務質詢提到，竹市去年小一新生相較上一個年度已減少11班，今年小一新生因尚未編班，還不知道會減少幾班，但像竹科附近已有國小新生今年只剩1班，她籲除小一新生從29人降為28人，其他年級在重新編班時，也應全面調降班級學生人數，以紓緩超額教師壓力，並提升教師班級經營品質。

市府教育處長林立生提到會朝此方向調整，目前關埔國小已從原本每班35人調降到每班32人，而一般學校今年114學年度的小一新生也調降為每班28人，至於其他年級的班級人數是否也調降，將視整體狀況調整。

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蔡惠婷說，少子化會影響一個學校的班級數，每間學校的教師員額，是根據班級數來編定，以竹市的標準，1個班級編制 1.6 老師員額。如果班級數減少，老師就會出現超額，必須輔導介聘到他校任教。她舉彰化縣為例，在111學年度的時候預測往後6年的國小趨勢，便做了教育政策的調整，包括將每班從教育部規定的29人降為28人，且總量管制學校比照辦理，維持28人且不增班，這些都需提前因應規畫。

蔡惠婷說，竹市曾在101學年度將班級數調降為每班28人，沒想到110學年度卻將國小班級人數從28人增為29人，明顯當時是為節省經費、變相削減教師員額，今年教育處才宣布114學年度會降回28人，卻只有一年級新生才實施。

她建議教育處今年暑假趁二年級升三年級、四年級升五年級要重新編班時，也一起降為28人。明年度再降二、四、六年級為28人。用2年時間完成六個年級的班級人數調降，以穩定各校班級數，更讓教師減壓、提升教學品質。

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