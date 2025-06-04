連續強降雨帶來災情 台南新市白蓮霧嚴重落果

連日劇烈降雨，台南新市區的白蓮霧嚴重落果。（記者吳俊鋒攝）

2025/06/04 13:28

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南新市區仍保留珍貴的白蓮霧產業，即將進入採收期，但滯留鋒面卻帶來劇烈降雨，導致早花果嚴重掉落，一整年的心血全泡湯，農民欲哭無淚。

新市農民王昆隆的白蓮霧，遠近馳名，即將採收的早花果，目前多已8、9分熟，卻正好遭遇連日大雨，掉得滿地都是，幾乎「全軍覆沒」，災情慘重，整體產量減少3成以上。

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王昆隆說，來到8、9分熟的白蓮霧，最怕連續的強降雨，一旦水分吸收過量，蒂頭就會裂開，導致果實脫落，無法收成，不論新株或老欉，都傳出災情，確切的損失有待估算。

滯留鋒面為台南平地帶來豐沛水氣，新市區24小時內累積降雨破百毫米，造成即將採收的白蓮霧嚴重落果，各農民的災情，仍待進一步的清點、統計。

白蓮霧是台灣早期品種，酸甜的口感，別具風味，以往鄉下地區的家戶庭院都會栽種，隨著土地開發，果樹急遽減少，新市區推動產業振興，但目前轄內也不到50株。

白蓮霧6月份進入採收期，產量有限，物稀為貴，價格都不錯，由於在市場上深受歡迎，讓辛苦栽培、管理的農民感到欣慰。

連日劇烈降雨，台南新市區的白蓮霧嚴重落果，掉得滿地都是。（記者吳俊鋒攝）

連日劇烈降雨，導致台南新市區即將採收的早花白蓮霧，嚴重落果。（記者吳俊鋒攝）

連日劇烈降雨，台南新市區早花白蓮霧嚴重落果，仍在樹上的所剩無幾。（記者吳俊鋒攝）

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