中科實中高中部創校升學最佳紀錄 2學生錄取台大醫科、陽明交大醫科

中科實中高中部學生陳竑憲（右）與李昀珊（左）透過申請入學，分別錄取第一志願國立台灣大學醫學系及國立陽明交通大學醫學系。（中科實中提供）

2025/06/04 14:50

〔記者歐素美／台中報導〕中科實驗高中升學表現亮眼，學生陳竑憲與李昀珊透過申請入學，分別錄取第一志願國立台灣大學醫學系及國立陽明交通大學醫學系，寫下該校創校以來最佳升學紀錄！除醫學系外，該校並有多名學生透過繁星推薦、申請入學等多元升學管道錄取台灣大學法律學系、清華大學電機工程學系、陽明交通大學物理治療暨輔助科技學系、資訊工程與生命科學等頂尖學系，成績亮眼。

陳竑憲是中科實中國中部學生直升高中部，在校成績一直名列前茅，因覺得自己對生物相關知識較有興趣，致選擇醫學系作為第一志願。

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在師長眼中，陳竑憲是個按部就班、學習專注且認真的學生，喜歡和同學討論課業和教導同儕，從中發現自己的不足。在師長引導與自我努力下，成功錄取第一志願醫學系。

李昀珊則是高一時參加醫學營，為了更深入了解醫療環境，還參加志工服務，因看見一名醫師對患者的關懷而深受感動。高二時即進行實證醫學的自主學習，從中了解醫學的廣度及深度，點燃就讀醫學系、找到自己想要前進的方向，高中三年認真學習，她表示，身邊的同學都是的戰友，在求學過程中遇到難題，甚至讀不下去時，同儕朋友是一大助力，尤其住宿時，大家一起努力讀書，更有動力。

中科實中表示，2名學生都是生物學科能力競賽的學生，除了本身資質好，最大的特點是「耐操」和「受教」，學習態度很好！校長秦文智特別致贈獎學金與實中小書包，期許2人未來學有所成，服務幫助更多人。

中科實中高中部今年招生邁入第16年，校方表示，將持續深化課程發展，呼應108課綱精神，開設多元選修、校訂必修與實驗性課程，強調基礎學術研究能力之培養，並以學生興趣導向課程選擇，促進跨領域整合思維與問題解決能力。同時整合各學部之教學資源，推動跨部門合作與外籍教師參與教學，透過沉浸式語境營造優質雙語學習環境，打造園區實驗中學優質的教學特色與雙語的學習環境。

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