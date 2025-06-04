為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中科實中高中部創校升學最佳紀錄 2學生錄取台大醫科、陽明交大醫科

    中科實中高中部學生陳竑憲（右）與李昀珊（左）透過申請入學，分別錄取第一志願國立台灣大學醫學系及國立陽明交通大學醫學系。（中科實中提供）

    中科實中高中部學生陳竑憲（右）與李昀珊（左）透過申請入學，分別錄取第一志願國立台灣大學醫學系及國立陽明交通大學醫學系。（中科實中提供）

    2025/06/04 14:50

    〔記者歐素美／台中報導〕中科實驗高中升學表現亮眼，學生陳竑憲與李昀珊透過申請入學，分別錄取第一志願國立台灣大學醫學系及國立陽明交通大學醫學系，寫下該校創校以來最佳升學紀錄！除醫學系外，該校並有多名學生透過繁星推薦、申請入學等多元升學管道錄取台灣大學法律學系、清華大學電機工程學系、陽明交通大學物理治療暨輔助科技學系、資訊工程與生命科學等頂尖學系，成績亮眼。

    陳竑憲是中科實中國中部學生直升高中部，在校成績一直名列前茅，因覺得自己對生物相關知識較有興趣，致選擇醫學系作為第一志願。

    在師長眼中，陳竑憲是個按部就班、學習專注且認真的學生，喜歡和同學討論課業和教導同儕，從中發現自己的不足。在師長引導與自我努力下，成功錄取第一志願醫學系。

    李昀珊則是高一時參加醫學營，為了更深入了解醫療環境，還參加志工服務，因看見一名醫師對患者的關懷而深受感動。高二時即進行實證醫學的自主學習，從中了解醫學的廣度及深度，點燃就讀醫學系、找到自己想要前進的方向，高中三年認真學習，她表示，身邊的同學都是的戰友，在求學過程中遇到難題，甚至讀不下去時，同儕朋友是一大助力，尤其住宿時，大家一起努力讀書，更有動力。

    中科實中表示，2名學生都是生物學科能力競賽的學生，除了本身資質好，最大的特點是「耐操」和「受教」，學習態度很好！校長秦文智特別致贈獎學金與實中小書包，期許2人未來學有所成，服務幫助更多人。

    中科實中高中部今年招生邁入第16年，校方表示，將持續深化課程發展，呼應108課綱精神，開設多元選修、校訂必修與實驗性課程，強調基礎學術研究能力之培養，並以學生興趣導向課程選擇，促進跨領域整合思維與問題解決能力。同時整合各學部之教學資源，推動跨部門合作與外籍教師參與教學，透過沉浸式語境營造優質雙語學習環境，打造園區實驗中學優質的教學特色與雙語的學習環境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播