空蕩蕩！ 鞍頂停車場停車費當日上限調降

鞍頂停車場實施收費停車後，經常出現空蕩蕩的景象。（記者蔡宗勳攝）

2025/06/04 14:40

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕阿里山國家風景區管理處（簡稱阿管處）所屬嘉義縣奮起湖等5處停車場從於今年元旦起收費，但位於隙頂風景區的隙頂、鞍頂兩個停車場經常門可羅雀，經阿管處與停車場業者協商，鞍頂停車場停車費當日上限從原本的300元調降至平常日100元、假日240元，奮起湖第三停車場則從每半小時15元調高至20元。

奮起湖等5處停車場今年元旦起停車收費標準為，奮起湖第一停車場不分平假日，每半小時收費20元，當日無上限；奮起湖第二停車場不分平假日，每半小時收費20元，當日無上限；奮起湖第三停車場不分平假日，每半小時收費15元，當日最高150元；鞍頂停車場不分平假日，每半小時收費20元，當日最高300元；隙頂停車場不分平假日每半小時收費15元，當日最高120元；住宿旅客可享24小時進出停車200元優惠。

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據了解，奮起湖風景區的3處停車場使用率居高不下，假日尖鋒時段依舊是一位難求，因而最偏僻的第三停車場也提高收費。反觀隙頂、鞍頂兩個停車場則經常是空蕩蕩的景象，即使是假日阿里山公路的路邊停滿車，這裡一樣是寥寥無幾。

阿管處副處長伍哲宏指出，隙頂風景區的二延平步道與茶林山步道都是熱門景點，遊客絡繹於途，民眾反映鞍頂停車場當日收費上限太高，致使用率低落，因而協調業者調降當日停車費上限，目前還看不出效果，將等暑假旅遊旺季過後再來檢討。

鞍頂停車場調降當日收費上限。（記者蔡宗勳翻攝）

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