智慧郵箱與創新教材平台 南大學生創業新突破

南大隊伍通過U-start初選，勇奪150萬元創業資金。（台南大學提供）

2025/06/04 13:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕教育部青年發展署「U-start創新創業計畫」初選結果出爐，國立台南大學「科技旺想家」、「webAVR」與「方圓十米」3組學生團隊通過初審，每組獲得50萬元創業資金支持，總計補助金額達150萬元。

今年入選的「科技旺想家」為電機工程學系學生組成團隊，由梁家銘教授指導，開發結合AI影像與文字辨識的智慧郵箱設備，可自動分類與管理郵件，有效提升郵件處理效率與精準度。

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南大電機系梁家銘教授帶領的無線行動網路與智慧應用實驗室，已連續4年獲得U-start計畫支持，累計創辦4間公司（含籌備處），涵蓋醫療、汽車、家電與AI應用等領域，總創業資金達200萬元。團隊表示，將持續投入技術研發與應用推展，盼為台灣新創產業注入更多動能，貢獻所長。

另兩組通過文創教育類初審的學生團隊亦展現多元創意與社會關懷。「webAVR」為跨系組成團隊，由南大電機系、數位學習科技學系、應用數學系，以AI與環景式虛擬實境

（SVVR）為技術核心，打造創新教材平台，協助教師設計課程、提升學生學習成效，實踐「科技賦能教育」理念。「方圓十米」則由數位學習科技學系學生組成，開發以環境教育為主題的冒險互動遊戲，讓玩家在遊戲中理解人類行為對環境的影響，並學習將環保知識落實於日常生活。

台南大學校長陳惠萍表示，南大自2017年起推動學生參與U-start計畫，至今已累計輔導19組團隊成功獲得教育部補助持續推動創新創業教育，結合各學院專業與實務導向資源，培育學生的創意實踐與解決問題的能力，未來將持續深化創育支持體系，讓南大學生的想法與行動真正連結社會需求與產業脈動。

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