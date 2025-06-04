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    新北鶯歌大湖路361巷改名「鳳一路」 9成住戶贊成

    為提升門牌整編與道路銜接清晰度，新北市鶯歌區大湖路361巷改名「鳳一路」。圖為鳳一路與大湖路361巷交會處。（翻攝自Google map）

    為提升門牌整編與道路銜接清晰度，新北市鶯歌區大湖路361巷改名「鳳一路」。圖為鳳一路與大湖路361巷交會處。（翻攝自Google map）

    2025/06/04 13:56

    〔記者陳奕劭／新北報導〕為讓民眾生活更便利，新北市鶯歌區大湖路361巷改名「鳳一路」，經由鶯歌區戶政事務所對當地居民進行民意調查，約有121戶住戶同意更名、支持占比約9成。鶯歌區公所表示，6月4日至20日期間，居民仍有意見，可至戶政所申腹，順利後將完成後續作業。

    鶯歌戶政所昨天（3日）公告，為提升門牌整編與道路銜接清晰度，向大湖路361巷徵詢是否改名為「鳳一路」，自4月21日至5月12日共發出144份問卷，回收135份，其中有121戶住戶同意更名，佔比89.63％，12戶反對、2戶無意見。

    戶政所說明，更名為「鳳一路」有助整編區域門牌與辨識住址，更名範圍自鳳一路、鳳吉一街交接口起，向西北延伸至巷底，長度約156公尺。

    鶯歌區長曾明華表示，此案由鳳福里長簡騰源爭取，更名純粹基於實務考量，主要避免民眾在鳳一路與大湖路361巷交會處混淆地址，感謝多數住戶的支持，區公所會持續聽取居民意見，讓地方公共服務品質更加完善。

    區公所指出，目前公告期間自6月4日起至6月20日止，居民如有意見，可書面向戶政所提出申復，預計順利後將完成門牌整編與後續建物登記作業。

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