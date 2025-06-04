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    翡翠水庫直播守護 7台灣藍鵲雛鳥孵化

    台灣藍鵲親鳥守護剛孵化的雛鳥。（圖擷取自翡翠水庫管理局直播畫面）

    台灣藍鵲親鳥守護剛孵化的雛鳥。（圖擷取自翡翠水庫管理局直播畫面）

    2025/06/04 14:00

    〔記者何玉華／台北報導〕台北翡翠水庫管理局委託台北鳥會進行鳥類資源調查，意外觀察到台灣藍鵲搬家新築的巢中，有7顆未孵化的蛋，透過直播24小時觀察守護，今（4）天早上傳出好消息，7顆台灣藍鵲蛋已孵出幼鳥，親鳥在巢旁守護的模樣，相當動人。

    翡管局今年委託台北鳥會執行「翡翠水庫鳥類（含猛禽）資源調查」，其中包含架設鳥類繁殖監視系統，提供民眾24小時觀察鳥類育雛的過程。翡翠水庫管理局局長林裕益說，最初期待在辦公室後方有台灣紫嘯鶇來築巢，但目前尚未觀察到，卻驚喜的發現台灣藍鵲轉移陣地，從以往築在水資館後方高高的相思樹上，遷移到辦公室前小葉欖仁最低的樹冠上，且巢中有7顆蛋尚未孵化，因此特別在樹上架設監視器觀察。

    林裕益說，大熱天時，看著藍鵲親鳥張著大嘴拚命散熱的模樣，真是辛苦。而經過1個多禮拜的守護，今天上午7顆蛋已經孵化，幼鳥在巢中嗷嗷待哺，藍鵲媽媽忙進忙出，或守護或餵食，相當動人。

    翡翠水庫管理局直播台灣藍鵲築巢幼鳥孵化生態。（圖由翡翠水庫管理局提供）

    翡翠水庫管理局直播台灣藍鵲築巢幼鳥孵化生態。（圖由翡翠水庫管理局提供）

    翡翠水庫管理局直播台灣藍鵲築巢幼鳥孵化生態。（圖由翡翠水庫管理局提供）

    翡翠水庫管理局直播台灣藍鵲築巢幼鳥孵化生態。（圖由翡翠水庫管理局提供）

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