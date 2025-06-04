新北林口年底設就服站 打造30分鐘內抵達就業服務網

新北市在板橋、三重設立「婦女及中高齡者續航中心」及「銀髮人才服務據點」，逐年提升中高齡者及銀髮族的勞動參與率。（圖由勞工局提供）

2025/06/04 13:55

〔記者賴筱桐／新北報導〕為協助民眾就業，新北市勞工局陸續設立8個就業服務站、16個服務台、5個據點，達成「就服站數量全國最多」、「區區有據點」目標，未來配合板橋站搬遷，加上林口站年底設站，盼打造透過大眾運輸工具，「30分鐘內即可抵達的就業服務網」。

勞工局長陳瑞嘉今天在市政會議報告指出，他曾擔任勞動力發展署中彰投分署長，當時南投全縣僅有1處就業服務站，導致民眾必須長途奔波，尤其「失業勞工還要開車、搭車1小時以上，才能獲得協助」，因此向中央爭取資源，成功增設「埔里分站」，這段經驗成為他日後推動新北「就業免奔波」政策的基礎。

請繼續往下閱讀...

陳瑞嘉表示，目前新北設有8個就服站、16個就服台及5個偏鄉駐點，因應林口區工商業發展快速，有大型商場、企業總部進駐，人口持續增加，加上地理位置特殊，年底將增設林口就業服務站，未來97%以上的市民皆可搭乘大眾運輸，在30分鐘內抵達就服站。

此外，板橋就服站業務量全國最多，失業認定每年2萬1980件，求職加求才每年14萬9795人次，被稱為「天下第一站」，因建築物老舊、空間不足，且量能龐大，預計2027年完成搬遷，提升服務品質。

針對青年、中高齡與銀髮族群，陳瑞嘉說，市府整合中央資源，提供分眾化服務，在板橋、三重設立「婦女及中高齡者續航中心」及「銀髮人才服務據點」，逐年提升中高齡者及銀髮族的勞動參與率，並爭取設立「青職基地」，移交青年局營運，建構完善的就業支持網絡。

新北市長侯友宜表示，新北市勞動人口全國最高，面臨少子化、高齡化雙重壓力，勞工局應持續投入資源，提供多樣化的就業服務。他要求落實「簡政便民」，簡化各項業務行政流程，透過跨局處合作，幫助年輕人找到理想工作，中高齡者回歸職場，並建構弱勢族群社會安全網，鼓勵企業營造友善職場。

婦女職場續航中心運用牌卡進行職涯團體諮商。（圖由勞工局提供）

新北市林口區今年底前將增設就業服務站。（圖由勞工局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法