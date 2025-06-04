73歲阿嬤補校畢業、全勤3年 這天等了61年

彰安國中補校今年4位「阿嬤級」畢業生蔡莊美桂、趙珠雀、林劉燕雲、張妍甄（由左而右）。（圖學校提供）

2025/06/04 13:33

〔記者張聰秋／彰化報導〕「為了讀書圓夢，我等了61年！」73歲的林劉燕雲阿嬤，下週將從彰安國中補校畢業，三年來天天風雨無阻上課，還拿下全勤獎，她形容每天上學就像升官一樣快樂。年少因家境清寒失學，如今圓夢，她說，一轉身就老了，如今終於如願拿到畢業證書。

彰安國中將於下週二（10日）舉辦日校第55屆暨補校46屆畢業典禮，歡送近200位畢業生，今年從補校畢業的同學有9位，其中有4位是阿嬤級，包括林劉燕雲、72歲的班長趙珠雀、68歲的蔡莊美桂和67歲的張妍甄。另有5位來自印尼、越南的台灣媳婦，3年來每晚花3小時上課，從數學到英文，彼此互相扶持、培養深厚情誼。

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「我孫子念國二，我念國一，老師還鼓勵孫子不要輸給阿嬤！」林劉燕雲說，三年前看到就學訊息馬上報名，連孫子也成了學伴。她回憶，小時候家裡窮得連初中報名費都付不起，為此哭了好幾天，如今能補回這段遺憾，她心裡只有滿滿的感謝。

另一位72歲的趙珠雀則說，當年一學期只要20元註冊費，家裡卻交不出來，為了躲避老師處罰，她漸漸不敢去學校。這次在朋友鼓勵下重新報名，終於和就讀國三的孫子一起畢業。

補校畢業生中，也有白天還在工作的阿嬤。蔡莊美桂說，白天在經營成衣代工，晚上再趕來學校上課，就像在經營自己的人生事業，雖辛苦但值得。張妍甄也分享，雖然原本對英文一竅不通，現在最大樂趣就是等紅綠燈，可以讀出車牌上的英文字母。

校長曹建文表示，這群同學白天工作、晚上讀書，堅持三年完成學業，他們的毅力與學習態度，是全校最棒的榜樣，也證明學習永不嫌晚。彰安補校提供多元且彈性的學習環境，幫助因各種因素未能完成學業的民眾重溫學習的樂趣，歡迎有興趣的民眾一起來實現自我、追求夢想。

拿到「全勤奨」的林劉燕雲，用「好像升官」形容每天上學雀躍的心情。（圖學校提供）

彰安補校同學感情深厚，一起上課一起料理美食，跟師長們相處就像大家庭般融洽。（圖學校提供）

彰安補校同學不同年齡層卻有相同的求知態度，惺惺相惜，下廚聚餐培養感情。（圖學校提供）

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